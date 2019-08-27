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Догнав, підрізав: Притула покарав хама у Карпатах

STYLERЖиття    27.08.2019 - 18:33
Догнав, підрізав: Притула покарав хама у Карпатах
Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула розповів, що потрібно робити, аби в Україні було менше хамів

Сергій Притула розповів, як потрібно боротися з неналежною поведінкою українців, які неправильно паркуються, хамлять, викидають сміття собі ж під ноги тощо.

За словами шоумена і ведучого "Нового каналу", дорослих хамів потрібно жорстко штрафувати.

"Я в червні кілометрів вісім промчав за автівкою, з якої на обочину вилетіли пакети і склянки з фастфуду. В Карпатах. Догнав, підрізав, провів роз’яснювальну бесіду. Що найприкріше, водій та пасажир були місцевими жителями. Тобто це не з Донецька, Києва чи Одеси приїхав якийсь варвар і "заср*в" їхні мальовничі Карпати. А вони самі, власноруч. Але це - просто епізод", - сказав Притула в інтерв'ю Styler.

Догнав, підрізав: Притула покарав хама у Карпатах

Сергій Притула (фото: facebook.com/serhiyprytula)

За словами шоумена, має бути системний підхід у боротьбі з хамством і невіглаством.

"А якщо глобально, то починати треба з дитячого садочка і молодших класів", - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула висловився про вибори в Раду і оцінив результати для "Голосу".

Також ми писали, що головний "вар'ят" країни жорстко висловився про дует Анна-Марія.

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Новини України Сергій Притула
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