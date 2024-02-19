Доглядає важкопораненого сина: вчителька проводить онлайн-уроки з лікарняної палати

Вчителька з Дніпропетровщини доглядає свого важкопораненого на фронті сина та проводить онлайн-уроки для своїх учнів з лікарні.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку реабілітаційного центру Unbroken.
Так, Віра Григорівна, мати тяжкопораненого воїна Володимира, не шкодує зусиль, щоб допомогти синові в реабілітації після втрати ока і руки на фронті.
Вона підтримує його на кожному етапі. Завдяки її турботі та зусиллям лікарів військовий уже може самостійно пересідати з ліжка в колісне крісло.
Володимир Вівсянніков на реабілітації (фото: facebook.com/unbroken.ua)
Однак, у зв'язку з тим, що жінка постійно перебуває в реабілітаційному центрі поруч зі своїм сином, вона намагається працювати вчителькою віддалено.
У неї є своє робоче місце у палаті - підвіконня, з якого проводить уроки школярам із Кривого Рогу.
"Це [підвіконня] мій робочий стіл. Є в мене планшет, інтернет і мої підручники. Підручники я з собою з Дніпропетровщини привезла. Я не можу без підручника, мені так краще", - розповіла родичка захисника "Суспільному".
Зазначимо, що Володимир Вівсянніков дістав поранення під час обстрілів з боку російських сил у липні 2023 року.
Він позбувся правої руки, частини пальців на лівій руці, ока, і також серйозно постраждала права нога.
Володимир Вівсянніков (фото: facebook.com/unbroken.ua)
До реабілітаційного центру чоловік потрапив п'ять місяців тому.
Наразі воїн пережив близько 20 операцій, його очікує ще 10. Після цього він проведе місяці реабілітації та йому встановлять сучасний протез руки.
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