Доглядає важкопораненого сина: вчителька проводить онлайн-уроки з лікарняної палати

Любов матері лікує

Так, Віра Григорівна, мати тяжкопораненого воїна Володимира, не шкодує зусиль, щоб допомогти синові в реабілітації після втрати ока і руки на фронті.

Вона підтримує його на кожному етапі. Завдяки її турботі та зусиллям лікарів військовий уже може самостійно пересідати з ліжка в колісне крісло.

Володимир Вівсянніков на реабілітації (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Однак, у зв'язку з тим, що жінка постійно перебуває в реабілітаційному центрі поруч зі своїм сином, вона намагається працювати вчителькою віддалено.

У неї є своє робоче місце у палаті - підвіконня, з якого проводить уроки школярам із Кривого Рогу.

"Це [підвіконня] мій робочий стіл. Є в мене планшет, інтернет і мої підручники. Підручники я з собою з Дніпропетровщини привезла. Я не можу без підручника, мені так краще", - розповіла родичка захисника "Суспільному".

Зазначимо, що Володимир Вівсянніков дістав поранення під час обстрілів з боку російських сил у липні 2023 року.

Він позбувся правої руки, частини пальців на лівій руці, ока, і також серйозно постраждала права нога.

Володимир Вівсянніков (фото: facebook.com/unbroken.ua)

До реабілітаційного центру чоловік потрапив п'ять місяців тому.

Наразі воїн пережив близько 20 операцій, його очікує ще 10. Після цього він проведе місяці реабілітації та йому встановлять сучасний протез руки.