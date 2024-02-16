Комбат ЗСУ висловився проти "довгих" відпусток для військових: "10 днів - це нормально"

Юрій Федоренко, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", висловився щодо того, чи потрібні військовим "довгі" відпустки тривалістю 30 днів. Він вважає, що такий термін для відпочинку не потрібен.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це комбат сказав в інтерв'ю на програмі "Вечір Середи", яка вийшла на YouTube-каналі "Української правди".

Чому військовий проти "довгих" відпусток

На думку, комбата, відправляти військових на 30 днів у відпустку потрібно "тільки за необхідністю, якщо там є проблеми в родині, будь-що інше, де треба 30 діб". А в усіх інших ситуаціях, зазначив Федоренко, "це 10 діб для того, щоб побачити сім'ю, вирішити свої справи та повернутися".

"І краще за три місяці сходити ще раз на 10 днів. Тому що з українцями треба говорити завжди відверто, що відбувається з військовим, коли він приїжджає на 30 діб додому. Якщо він одружений, є дитина, яка росте без батька, а батько воює вже два роки, спочатку його зустрічають як героя", - заявив військовий.

"Потім, десь на п'ятий день, йому починають казати: "Друже, ну будьмо чесними, ти два роки воюєш, ти кожного дня ходиш під кулями, ти можеш загинути, ти для держави зробив більш ніж достатньо. Ну скільки ти ще можеш продовжувати, скільки тебе не буде бачити дитина, кожного називати татом, тільки не тебе", - додав він.

І, якщо такі розмови почнуться, людина може почати сумніватися. А це, зазначив комбат, "вносить дисбаланс".

"Сім'я завжди ближче і ми за сім'ї воюємо, це нормальне явище. І що б не казав командир, в нього душа буде там, з сім'єю. Ті, які максимально вмотивовані, для них це також дисбаланс вносить і вони певний час адаптуються потім, після повернення", - заявив Федоренко.

"Тому що сім'я - це душа, нічого з тим не зробиш. 10 днів - це нормально, щоб побачити, вирішити поточні справи, побачити дітей, повернутися в зону бойових дій. Тоді не відбувається дисбаланс і людина не випадає з бойової роботи", - додав він.

Також комбат виступив за ротації. Військові не мають перебувати на передній лінії понад сім місяців, вважає він.