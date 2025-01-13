Дофамінова пастка: психолог пояснила небезпеку швидких джерел задоволення

В розмові з РБК-Україна (проект Styler) психологиня "СпівДія Хаб Запоріжжя" Світлана Назірова пояснює, як надмірне захоплення швидкими джерелами задоволення, такими як соціальні мережі, серіали, солодощі тощо впливає на наше самопочуття та як з цим боротися.

Що таке дофамін і в чому його "фішка"

Дофамін відіграє ключову роль у мотивації та задоволенні. Він виробляється у момент очікування нагороди, і його концентрація спостерігається у лобовій частині мозку. Ця зона відповідає за такі важливі функції, як планування, увага, пам’ять і соціальна адаптація.



"Але швидка винагорода, така як цукор чи скролінг стрічки соцмереж, виснажує ці ресурси, залишаючи людину в пастці миттєвих задоволень", - пояснює фахівчиня.



Дофамін знижується одразу після досягнення мети, що спонукає шукати нові стимули. Проте швидкі джерела задоволення можуть викликати залежність, оскільки вони дарують відчуття миттєвої, але тимчасової радості.



Натомість повільний дофамін, який виділяється під час досягнення цілей, занять спортом чи навчання, створює глибоке і тривале відчуття задоволення.



"Коли людина інвестує час і зусилля у процес, вона отримує більше задоволення не тільки від результату, але й від шляху до нього. Саме такі досягнення допомагають нам почуватися щасливими і реалізованими", - додає Назірова.

Шалений темп життя виснажує (фото: Freepik.com)

Психологиня пояснила, чому люди шукають "швидкий" дофамін та як цьому зарадити.

Шалений темп життя

Сучасний світ диктує умови, в яких миттєві результати стають нормою. А "повільний" дофамін, що отримується через досягнення цілей, спорт, читання та якісний сон, виробляється поступово.



Що допоможе? Сповільнення та споглядання життя й усвідомленість.

Життя без планів і цілей

Невизначеність і незадоволеність можуть змусити нас шукати швидких шляхів задоволення, а це призводить до залежності.



Як з цим боротися? Плануйте життя, утримуйте фокус на власних цілях та прагненнях.

Відсутність навчання



Коли ми отримуємо нові знання та навички, мозок виробляє дофамін, що призводить до відчуття задоволення від саморозвитку. Крім того, навчання стимулює креативність, дозволяє бачити нові рішення і відкриває можливості для самовираження.



Отже, швидкі джерела дофаміну дарують миттєве задоволення, але можуть позбавляти нас глибокої радості від життя. Щоб уникнути цього, необхідно ставити перед собою чіткі цілі, цінувати процес досягнення і зосереджуватися на розвитку.