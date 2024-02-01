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Додайте жменю цих продуктів в раціон і отримаєте добову норму білка для організму

Лікар назвала топ-продуктів з набільшою кількістю білка (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Білок є важливим елементом здорового і міцного організму, і в природі існують десятки продуктів, які є його чудовим джерелом. Але є джерело білка, яке допоможе дуже швидко отримати необхідну кількість щодня.

Що потрібно додати у раціон, щоб отримати добову норму білка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольгу Безуглу в Instagram.

Білок часто посідає центральне місце як важливий елемент здорового життя. Це один із трьох основних макронутрієнтів, разом із вуглеводами та жирами, і міститься він як у тваринній, так і в рослинній їжі.

Кількість білка на 100 г продукту:

  • Кунжут - 17 г
  • Гарбузове насіння - 29,8 г
  • Насіння льону - 18,3 г
  • Волоські горіхи  - 15 г
  • Пекан - 9 г
  • Мигдаль - 21,1 г
  • Макадамія - 7 г
  • Кеш'ю - 15,3 г
  • Чіа - 16 г
  • Кедрові горіхи - 13 г
  • Соняшникове насіння - 19,3 г
  • Конопляне насіння - 31,6 г

"Регулярне додавання в раціон різних видів цих горіхів і насіння забезпечує широкий спектр корисних поживних речовин, крім білка. Вони універсальні, смачні й можуть зробити значний внесок у ваше загальне здоров’я та харчування", - радить Ольга Безугла.

Кожній людині потрібна різна кількість білка, проте загальноприйнята дієтична норма (RDA) становить 0,8 грама на 1 кілограм ваги тіла. 

Скриншот

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