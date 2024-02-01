Добавьте пригоршню этих продуктов в рацион и получите суточную норму белка для организма

Белок частенько занимает центральное место как принципиальный элемент здоровой жизни. Это один из трех основных макронутриентов, вместе с углеводами и жирами, и содержится как в животной, так и в растительной пище.

Количество белка на 100 г продукта:

Кунжут - 17 г

Тыквенные семена - 29,8 г

Семена льна - 18,3 г

Грецкие орехи - 15 г

Пекан - 9 г

Миндаль - 21,1 г

Макодомия - 7 г

Кешью - 15,3 г

Чиа - 16 г

Кедровые орехи - 13 г

Подсолнечные семена - 19,3 г

Конопляные семена - 31,6 г

"Регулярное добавление в рацион различных видов этих орехов и семян обеспечивает широкий спектр полезных питательных веществ, кроме белка. Они универсальны, вкусны и могут внести значительный вклад в ваше общее здоровье и питание", - советует Ольга Безуглая.

Каждому человеку нужно разное количество белка, однако общепринятая диетическая норма (RDA) составляет 0,8 г на 1 килограмм веса тела.

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