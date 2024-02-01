Додайте жменю цих продуктів в раціон і отримаєте добову норму білка для організму

Білок є важливим елементом здорового і міцного організму, і в природі існують десятки продуктів, які є його чудовим джерелом. Але є джерело білка, яке допоможе дуже швидко отримати необхідну кількість щодня.

Що потрібно додати у раціон, щоб отримати добову норму білка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольгу Безуглу в Instagram.

Білок часто посідає центральне місце як важливий елемент здорового життя. Це один із трьох основних макронутрієнтів, разом із вуглеводами та жирами, і міститься він як у тваринній, так і в рослинній їжі.

Кількість білка на 100 г продукту:

Кунжут - 17 г

Гарбузове насіння - 29,8 г

Насіння льону - 18,3 г

Волоські горіхи - 15 г

Пекан - 9 г

Мигдаль - 21,1 г

Макадамія - 7 г

Кеш'ю - 15,3 г

Чіа - 16 г

Кедрові горіхи - 13 г

Соняшникове насіння - 19,3 г

Конопляне насіння - 31,6 г

"Регулярне додавання в раціон різних видів цих горіхів і насіння забезпечує широкий спектр корисних поживних речовин, крім білка. Вони універсальні, смачні й можуть зробити значний внесок у ваше загальне здоров’я та харчування", - радить Ольга Безугла.

Кожній людині потрібна різна кількість білка, проте загальноприйнята дієтична норма (RDA) становить 0,8 грама на 1 кілограм ваги тіла.

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