Додайте жменю цих продуктів в раціон і отримаєте добову норму білка для організму
Білок є важливим елементом здорового і міцного організму, і в природі існують десятки продуктів, які є його чудовим джерелом. Але є джерело білка, яке допоможе дуже швидко отримати необхідну кількість щодня.
Що потрібно додати у раціон, щоб отримати добову норму білка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольгу Безуглу в Instagram.
Білок часто посідає центральне місце як важливий елемент здорового життя. Це один із трьох основних макронутрієнтів, разом із вуглеводами та жирами, і міститься він як у тваринній, так і в рослинній їжі.
Кількість білка на 100 г продукту:
- Кунжут - 17 г
- Гарбузове насіння - 29,8 г
- Насіння льону - 18,3 г
- Волоські горіхи - 15 г
- Пекан - 9 г
- Мигдаль - 21,1 г
- Макадамія - 7 г
- Кеш'ю - 15,3 г
- Чіа - 16 г
- Кедрові горіхи - 13 г
- Соняшникове насіння - 19,3 г
- Конопляне насіння - 31,6 г
"Регулярне додавання в раціон різних видів цих горіхів і насіння забезпечує широкий спектр корисних поживних речовин, крім білка. Вони універсальні, смачні й можуть зробити значний внесок у ваше загальне здоров’я та харчування", - радить Ольга Безугла.
Кожній людині потрібна різна кількість білка, проте загальноприйнята дієтична норма (RDA) становить 0,8 грама на 1 кілограм ваги тіла.
Скриншот
Раніше ми писали про те, які смачні продукти потрібно їсти для здоров'я серця.
А ще розповідали про те, як схуднути після 40 років.