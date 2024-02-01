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Добавьте пригоршню этих продуктов в рацион и получите суточную норму белка для организма

Четверг 01 февраля 2024 19:45
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Добавьте пригоршню этих продуктов в рацион и получите суточную норму белка для организма Врач назвала топ-продукты с наибольшим количеством белка (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Ольга Безуглая

Белок является важным элементом здорового и крепкого организма, и в природе существуют десятки продуктов, которые являются его отличным источником. Но есть источник белка, который поможет быстро получить необходимое количество ежедневно.

Что нужно добавить в рацион, чтобы получить суточную норму белка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольгу Безуглую в Instagram.

Белок частенько занимает центральное место как принципиальный элемент здоровой жизни. Это один из трех основных макронутриентов, вместе с углеводами и жирами, и содержится как в животной, так и в растительной пище.

Количество белка на 100 г продукта:

  • Кунжут - 17 г
  • Тыквенные семена - 29,8 г
  • Семена льна - 18,3 г
  • Грецкие орехи - 15 г
  • Пекан - 9 г
  • Миндаль - 21,1 г
  • Макодомия - 7 г
  • Кешью - 15,3 г
  • Чиа - 16 г
  • Кедровые орехи - 13 г
  • Подсолнечные семена - 19,3 г
  • Конопляные семена - 31,6 г

"Регулярное добавление в рацион различных видов этих орехов и семян обеспечивает широкий спектр полезных питательных веществ, кроме белка. Они универсальны, вкусны и могут внести значительный вклад в ваше общее здоровье и питание", - советует Ольга Безуглая.

Каждому человеку нужно разное количество белка, однако общепринятая диетическая норма (RDA) составляет 0,8 г на 1 килограмм веса тела.

Добавьте пригоршню этих продуктов в рацион и получите суточную норму белка для организмаСкриншот

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