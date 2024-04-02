Додайте всього 1 інгредієнт у ваш салат "Цезар" і він стане в рази смачніший
"Цезар" - найвідоміший салат з неймовірною кількістю варіантів приготування, з куркою, морепродуктами, або ж без цього елементу. І хоча, здавалося б, нового вже бути не може, шеф-кухарка Кеті Лі Бігель вдосконалила рецепт.
Про те, як зробити салат "Цезар" неперевершеним за допомогою одного інгредієнту, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку шеф-кухарки Кеті Лі Бігель.
Що треба для приготування "Цезаря"
Найголовніший інгредієнт цього вдосконаленого варіанту салату - каперси. Не менш важливими елементами для неймовірного смаку є панірувальні сухарі з часником та домашня заправка для салату.
Отже, щоб приготувати цей салат, необхідні такі інгредієнти:
Для заправки:
- Яєчний жовток - 2 шт.
- Філе анчоусів - 2 шт.
- Вустерський соус - 1 ч. л.
- Лимонний сік - 1/2 склянки
- Оливкова олія - 1/2 склянки
- Соняшникова олія - 1/2 склянки
- Пармезан - 125 г
Для каперсів:
- Оливкова олія - 1/4 склянки
- Каперси - 2 ст. л.
Для салату:
- Салат ромен - 3 капустини
- Пармезан - 250 г
Для панірувальних сухарів
- Вершкове масло - 3 ст. л.
- Оливкова олія - 1 ст. л.
- Часник - 1 зубчик
- Панірувальні сухарі - 1/2 склянки
- Сіль - дрібка
- Перець - дрібка
Як готувати салат "Цезар" з каперсами
Починаємо приготування з заправки - для цього почистьте та подрібніть часник, покладіть його до миски кухонного комбайна. Пармезан натріть на дрібній тертці. Додайте до часнику яєчні жовтки, анчоуси, вустерський соус і лимонний сік. Перемішайте інгредієнти та додайте олію, збийте до утворення емульсії. Після цього додайте сіль, перець і натертий пармезан.
Тепер приготуйте каперси для салату. Попередньо висушіть їх на паперовій серветці. У невеликій пательні на середньому вогні розігрійте оливкову олію, додайте каперси і смажте приблизно 5 хвилин до хрусткої скоринки.
Для сухарів розігрійте вершкове масло на пательні середнього розміру, додайте оливкову олію і подрібнений часник. Смажте на невеликому вогні, поки часник не почне шипіти. Після цього додайте панірувальні сухарі, сіль і перемішайте.
Збільште вогонь до середнього і готуйте, часто помішуючи, приблизно 2-3 хвилини - поки панірувальні сухарі не стануть золотисто-коричневими.
Подрібніть салат ромен і висипте його у велику миску, додайте заправку. Зверху викладіть хрусткі каперси, панірувальні сухарі та натертий сир пармезан. Ця версія салату "Цезар" без курки неодмінно здивує своїм смаком.
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