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Добавьте всего 1 ингредиент в ваш салат "Цезарь" и он станет в разы вкуснее

Вторник 02 апреля 2024 09:00
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Добавьте всего 1 ингредиент в ваш салат "Цезарь" и он станет в разы вкуснее Салат "Цезарь" (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

"Цезарь" - самый известный салат с невероятным количеством вариантов приготовления, с курицей, морепродуктами, или без этого элемента. И хотя, казалось бы, нового уже быть не может, шеф-повар Кэти Ли Бигель усовершенствовала рецепт.

О том, как сделать салат "Цезарь" непревзойденным с помощью одного ингредиента, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу шеф-повара Кэти Ли Бигель.

Что нужно для приготовления "Цезаря"

Самый главный ингредиент этого усовершенствованного варианта салата - каперсы. Не менее важные элементы для невероятного вкуса панировочные сухари с чесноком и домашняя заправка для салата.

Итак, чтобы приготовить этот салат, необходимы следующие ингредиенты:

Для заправки:

  • Яичный желток - 2 шт.
  • Филе анчоусов - 2 шт.
  • Вустерский соус - 1 ч. л.
  • Лимонный сок - 1/2 стакана
  • Оливковое масло - 1/2 стакана
  • Подсолнечное масло - 1/2 стакана
  • Пармезан - 125 г

Для каперсов:

  • Оливковое масло - 1/4 стакана
  • Каперсы - 2 ст. л.

Для салата:

  • Салат ромен - 3 капусты
  • Пармезан - 250 г

Для панировочных сухарей

  • Сливочное масло - 3 ст. л.
  • Оливковое масло - 1 ст. л.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Панировочные сухари - 1/2 стакана.
  • Соль - щепотка
  • Перец - щепотка

Как готовить салат "Цезарь" с каперсами

Начинаем приготовление с заправки - для этого почистите и измельчите чеснок, положите его в миску кухонного комбайна. Пармезан натрите на мелкой терке. Добавьте в чеснок яичные желтки, анчоусы, вустерский соус и лимонный сок. Перемешайте ингредиенты и добавьте растительное масло, взбейте до образования эмульсии. После этого добавьте соль, перец и натертый пармезан.

Теперь приготовьте каперсы для салата. Предварительно высушите их на бумажной салфетке. В небольшой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло, добавьте каперсы и жарьте примерно 5 минут до хрустящей корочки.

Для сухарей разогрейте сливочное масло на сковороде среднего размера, добавьте оливковое масло и измельченный чеснок. Жарьте на небольшом огне, пока чеснок не начнет шипеть. После этого добавьте панировочные сухари, соль и перемешайте.

Увеличьте огонь до среднего и готовьте, часто помешивая, примерно 2-3 минуты - пока панировочные сухари не станут золотисто-коричневыми.

Измельчите салат ромен и высыпьте его в большую миску, добавьте заправку. Сверху выложите хрустящие каперсы, панировочные сухари и натертый сыр пармезан. Эта версия салата "Цезарь" без курицы непременно удивит своим вкусом.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить салат с ананасами.

Также рассказывали о том, как готовить цибулячки с маком.

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