Добавьте всего 1 ингредиент в ваш салат "Цезарь" и он станет в разы вкуснее
"Цезарь" - самый известный салат с невероятным количеством вариантов приготовления, с курицей, морепродуктами, или без этого элемента. И хотя, казалось бы, нового уже быть не может, шеф-повар Кэти Ли Бигель усовершенствовала рецепт.
О том, как сделать салат "Цезарь" непревзойденным с помощью одного ингредиента, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу шеф-повара Кэти Ли Бигель.
Что нужно для приготовления "Цезаря"
Самый главный ингредиент этого усовершенствованного варианта салата - каперсы. Не менее важные элементы для невероятного вкуса панировочные сухари с чесноком и домашняя заправка для салата.
Итак, чтобы приготовить этот салат, необходимы следующие ингредиенты:
Для заправки:
- Яичный желток - 2 шт.
- Филе анчоусов - 2 шт.
- Вустерский соус - 1 ч. л.
- Лимонный сок - 1/2 стакана
- Оливковое масло - 1/2 стакана
- Подсолнечное масло - 1/2 стакана
- Пармезан - 125 г
Для каперсов:
- Оливковое масло - 1/4 стакана
- Каперсы - 2 ст. л.
Для салата:
- Салат ромен - 3 капусты
- Пармезан - 250 г
Для панировочных сухарей
- Сливочное масло - 3 ст. л.
- Оливковое масло - 1 ст. л.
- Чеснок - 1 зубчик
- Панировочные сухари - 1/2 стакана.
- Соль - щепотка
- Перец - щепотка
Как готовить салат "Цезарь" с каперсами
Начинаем приготовление с заправки - для этого почистите и измельчите чеснок, положите его в миску кухонного комбайна. Пармезан натрите на мелкой терке. Добавьте в чеснок яичные желтки, анчоусы, вустерский соус и лимонный сок. Перемешайте ингредиенты и добавьте растительное масло, взбейте до образования эмульсии. После этого добавьте соль, перец и натертый пармезан.
Теперь приготовьте каперсы для салата. Предварительно высушите их на бумажной салфетке. В небольшой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло, добавьте каперсы и жарьте примерно 5 минут до хрустящей корочки.
Для сухарей разогрейте сливочное масло на сковороде среднего размера, добавьте оливковое масло и измельченный чеснок. Жарьте на небольшом огне, пока чеснок не начнет шипеть. После этого добавьте панировочные сухари, соль и перемешайте.
Увеличьте огонь до среднего и готовьте, часто помешивая, примерно 2-3 минуты - пока панировочные сухари не станут золотисто-коричневыми.
Измельчите салат ромен и высыпьте его в большую миску, добавьте заправку. Сверху выложите хрустящие каперсы, панировочные сухари и натертый сыр пармезан. Эта версия салата "Цезарь" без курицы непременно удивит своим вкусом.
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