Додайте ці підручні засоби у машинку при пранні і будете приємно вражені результатом

Зізнавайтеся, ви часто читали чи чули, що для дійсно чудового прання у пралку треба щось додавати окрім прального порошку? Це правда! Але для різних випадків є різні речовини, що покращать ефект від прання. Тож що та у яких випадках класти у пралку для чарівних результатів?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про незвичайні додатки до прального порошку під час прання і пояснює, у яких випадках треба додавати саме ту чи іншу речовину.

Лимонний сік

Коли життя дає вам лимони, не лише робіть лимонад! Додайте трохи лимонного соку до прання, щоб позбутися плям. Органічний відбілюючий ефект лимона зробить ваші білі речі яскравішими і видалить іржу. Але використовуйте його тільки для білих речей, бо він може відбілювати кольорові тканини.

Сіль

Сіль чудово видаляє плями від крові, підливи та жиру. Занурте одяг із плямами крові в холодну соляну воду, а жирні плями покрийте сіллю, щоб вона ввібрала жир, а потім виперіть. Сіль також добре передає натуральні аромати ефірних олій на білизну.

Харчова сода

Харчова сода не тільки освіжає холодильник, але й допомагає дезодорувати білизну. Просто додайте 1/2 склянки харчової соди разом з пральним порошком на початку циклу прання.

Ополіскувач для рота

Ваша спортивна білизна може пахнути так само свіжо, як ваш подих після ополіскування рота. Додайте склянку безцукрового, безалкогольного ополіскувача до звичайного циклу прання, щоб позбутися бактерій та бруду.

Оцет

Оцет - це старий, але надійний помічник у пранні. Він чудово видаляє залишки миючих засобів. Додайте 1/2 склянки оцту у відсік для кондиціонера під час останнього полоскання.

Ефірні олії

Ефірні олії - це безхімічний спосіб боротися з бактеріями, пліснявою та грибком. Додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії до оцту або миючого засобу для створення індивідуального аромату білизни. Але вони можуть бути дорогими, тому краще збризкуйте одяг олією після прання.

Спирт

Спирт відмінно видаляє плями від чорнил. Нанесіть трохи спирту на пляму і залиште, поки пляма не зникне, потім промийте та виперіть річ.

Засіб для миття посуду

Звичайний засіб для миття посуду допоможе позбутися стійких жирних плям. Нанесіть краплю засобу на пляму перед пранням, і він допоможе миючому засобу ефективніше справитися з плямою.