Додайте ці 3 засоби у догляд після 30 років, щоб усунути перші ознаки старіння

Як доглядати за шкірою

Універсальні правила догляду за шкірою можуть застосовуватися широко, але кожна вікова група потребує індивідуального догляду.

У 20 років варто дбати про профілактику та створення основи для тривалого здоров’я шкіри. Коли вам виповниться 40-50 років, акцент зміщується на посилення тактики запобігання старінню та догляду за зрілою шкірою.

Коли вам виповнюється 30 років, з’являються ранні ознаки старіння, і це найкращий час для боротьби з ними.

Кожне десятиліття вашого життя буде приносити з собою нові виклики. Догляд за шкірою в 30 років значно відрізнятиметься від догляду за шкірою у 20 років.

Почнемо з того, що шкіра змінюється, оскільки рівень гормонів починає знижуватися, а швидкість виробництва колагену та еластину різко падає.

Дерматолог Лоррейн Скрівенер розповіла, що відновлення клітин шкіри зменшується в 30 років. Тому важливо вибрати продукти, спрямовані на підвищення еластичності та зменшення зморшок.

Які засоби борються зі зморшками

Ретинол

Він сприяє оновленню клітин, стимулює вироблення здорового колагену та зменшує забивання пор. Потрібен час, щоб побачити помітні результати, тому дуже важливо починати з низької концентрації.

З часом виникне більш гладкий і рівний колір обличчя.

Пептиди

Вони можуть підвищити вироблення колагену та еластину, допомагаючи підтримувати пружність та еластичність шкіри та запобігати видимій в’ялості та зморшкам.

Креми для повік

30 років - ідеальний час, щоб почати користуватися кремом або сироваткою під очима, спрямованими проти "гусячих лапок", набряків і темних кіл.

Незалежно від віку, ніколи не пізно розпочати процедуру догляду за шкірою проти старіння.