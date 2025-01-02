Додайте цей продукт у свій раціон і ви позбудетеся здуття та болю у шлунку
Позбутися здуття живота та болю у шлунку можна допомогою однією зміни у харчуванні. Зокрема, варто щодня їсти імбир, адже він може допомогти позбутися багатьох проблем зі здоров'ям.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку американського тренера Габбі Марешаль.
Що станеться, якщо щодня їсти імбир
За словами експерта, біль у шлунку зник після того, як вона почала їсти сирий імбир.
Він може мати численні переваги для здоров’я завдяки своїм протизапальним, протинудотним та іншим властивостям. Це може допомогти схуднути, впоратися з артритом та зменшити менструальні симптоми.
Імбир можна використовувати свіжим, сушеним, подрібненим, а також у вигляді олії чи соку
"Як дівчині, яка завжди страждала від проблем зі шлунком та здуття живота, мені порадили спробувати їсти сирий імбир щоранку", - додала тренер.
В результаті ось що сталося з організмом:
- покращилось випорожнення
- зникло здуття живота
- покращився стан шлунку
Імбир має дивовижні переваги, зокрема:
- протизапальні властивості
- покращує травлення
- допомагає запобігти здуття живота
- підвищує імунітет
- знижує рівень цукру і холестерину в крові
"Вам потрібно просто з’їсти цілий шматок, але якщо ви цього не хочете, то натріть його на тертці та додайте до смузі, вівсянки тощо", - пояснила фахівець.
Переваги додавання імбиру у раціон
Гінгерол використовується в лікувальних цілях, щоб допомогти травленню, зменшити нудоту та боротися з грипом і застудою. Він має потужну протизапальну та антиоксидантну дію.
Імбир також ефективним проти нудоти.
В дослідженні 2019 року було зроблено висновок, що додавання імбиру може зменшити масу тіла.
Продукт також може допомогти впоратися з розладом травлення, прискорюючи проходження їжі через шлунок, допомагаючи уникнути таких симптомів, як біль у животі, здуття живота, відчуття пересичення, відрижка та нудота.
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