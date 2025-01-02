Додайте цей продукт у свій раціон і ви позбудетеся здуття та болю у шлунку

Позбутися здуття живота та болю у шлунку можна допомогою однією зміни у харчуванні. Зокрема, варто щодня їсти імбир, адже він може допомогти позбутися багатьох проблем зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку американського тренера Габбі Марешаль.

Що станеться, якщо щодня їсти імбир

За словами експерта, біль у шлунку зник після того, як вона почала їсти сирий імбир.

Він може мати численні переваги для здоров’я завдяки своїм протизапальним, протинудотним та іншим властивостям. Це може допомогти схуднути, впоратися з артритом та зменшити менструальні симптоми.

Імбир можна використовувати свіжим, сушеним, подрібненим, а також у вигляді олії чи соку

"Як дівчині, яка завжди страждала від проблем зі шлунком та здуття живота, мені порадили спробувати їсти сирий імбир щоранку", - додала тренер.

В результаті ось що сталося з організмом:

покращилось випорожнення

зникло здуття живота

покращився стан шлунку

Імбир має дивовижні переваги, зокрема:

протизапальні властивості

покращує травлення

допомагає запобігти здуття живота

підвищує імунітет

знижує рівень цукру і холестерину в крові

"Вам потрібно просто з’їсти цілий шматок, але якщо ви цього не хочете, то натріть його на тертці та додайте до смузі, вівсянки тощо", - пояснила фахівець.

Переваги додавання імбиру у раціон

Гінгерол використовується в лікувальних цілях, щоб допомогти травленню, зменшити нудоту та боротися з грипом і застудою. Він має потужну протизапальну та антиоксидантну дію.

Імбир також ефективним проти нудоти.

В дослідженні 2019 року було зроблено висновок, що додавання імбиру може зменшити масу тіла.