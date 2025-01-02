Добавьте этот продукт в свой рацион и вы избавитесь от вздутия и боли в желудке
Избавиться от вздутия живота и боли в желудке можно с помощью одного изменения в питании. В частности, стоит ежедневно есть имбирь, ведь он может помочь избавиться от многих проблем со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского тренера Габби Марешаль.
Что произойдет, если ежедневно есть имбирь
По словам эксперта, боль в желудке исчезла после того, как она начала есть сырой имбирь.
Он может иметь многочисленные преимущества для здоровья благодаря своим противовоспалительным, противотошнотным и другим свойствам. Это может помочь похудеть, справиться с артритом и уменьшить менструальные симптомы.
Имбирь можно использовать свежим, сушеным, измельченным, а также в виде масла или сока
"Как девушке, которая всегда страдала от проблем с желудком и вздутия живота, мне посоветовали попробовать есть сырой имбирь каждое утро", - добавила тренер.
В результате вот что произошло с организмом:
- улучшился стул
- исчезло вздутие живота
- улучшилось состояние желудка
Имбирь обладает удивительными преимуществами, в частности:
- противовоспалительные свойства
- улучшает пищеварение
- помогает предотвратить вздутие живота
- повышает иммунитет
- снижает уровень сахара и холестерина в крови
"Вам нужно просто съесть целый кусок, но если вы этого не хотите, то натрите его на терке и добавьте в смузи, овсянку и т.д.", - объяснила специалист.
Преимущества добавления имбиря в рацион
Гингерол используется в лечебных целях, чтобы помочь пищеварению, уменьшить тошноту и бороться с гриппом и простудой. Он обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием.
Имбирь также эффективен против тошноты.
В исследовании 2019 года был сделан вывод, что добавление имбиря может уменьшить массу тела.
Продукт также может помочь справиться с расстройством пищеварения, ускоряя прохождение пищи через желудок, помогая избежать таких симптомов, как боль в животе, вздутие живота, чувство пересыщения, отрыжка и тошнота.
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