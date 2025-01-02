Добавьте этот продукт в свой рацион и вы избавитесь от вздутия и боли в желудке

Избавиться от вздутия живота и боли в желудке можно с помощью одного изменения в питании. В частности, стоит ежедневно есть имбирь, ведь он может помочь избавиться от многих проблем со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского тренера Габби Марешаль.

Что произойдет, если ежедневно есть имбирь

По словам эксперта, боль в желудке исчезла после того, как она начала есть сырой имбирь.

Он может иметь многочисленные преимущества для здоровья благодаря своим противовоспалительным, противотошнотным и другим свойствам. Это может помочь похудеть, справиться с артритом и уменьшить менструальные симптомы.

Имбирь можно использовать свежим, сушеным, измельченным, а также в виде масла или сока

"Как девушке, которая всегда страдала от проблем с желудком и вздутия живота, мне посоветовали попробовать есть сырой имбирь каждое утро", - добавила тренер.

В результате вот что произошло с организмом:

улучшился стул

исчезло вздутие живота

улучшилось состояние желудка

Имбирь обладает удивительными преимуществами, в частности:

противовоспалительные свойства

улучшает пищеварение

помогает предотвратить вздутие живота

повышает иммунитет

снижает уровень сахара и холестерина в крови

"Вам нужно просто съесть целый кусок, но если вы этого не хотите, то натрите его на терке и добавьте в смузи, овсянку и т.д.", - объяснила специалист.

Преимущества добавления имбиря в рацион

Гингерол используется в лечебных целях, чтобы помочь пищеварению, уменьшить тошноту и бороться с гриппом и простудой. Он обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Имбирь также эффективен против тошноты.

В исследовании 2019 года был сделан вывод, что добавление имбиря может уменьшить массу тела.