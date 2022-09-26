Додайте ложку цього інгредієнта в "пралку" і будете вражені результатом

Натуральні розчини тепер дозволяють повернути блиск пожовклій або потьмянілій в результаті прання білизні. Є натуральний інгредієнт з кулінарії, який ідеально виконує цю місію.

Вам допоможе кулінарний розпушувач тіста. Він видалить стійкі плями на білому одязі.

Використовуваний в основному на кухні для випічки, розпушувач також відбілює білизну. Зокрема, на білих речах цей інгредієнт творить дива.

Як використовувати розпушувач для прання



Щоб повернути білизну блиск, просто додайте чайну ложку цього засобу у відсік для миючих засобів, а також можна додати чайну ложку прямо в барабан пральної машини.

Цей відбілюючий продукт видалить всі плями на вашому одязі.

Інші поради, як повернути блиск брудній та тьмяній білизні

Крім розпушувача, для пожовклої білизни можна використовувати й інші домашні інгредієнти.

Лимон для видалення жовтих плям з білизни



Лимон добре відомий своєю відбілюючою здатністю, яку ви можете використовувати на своїх простирадлах, рушниках або футболках. Візьміть таз із гарячою водою, наріжте туди скибочки лимона, замочіть білизну в цьому розчині та залиште на ніч.

Наступного дня виперіть одяг у машині й ви отримаєте бездоганний результат. За потреби повторіть процес, щоб отримати бажану білизну.

Оцет також можна використовувати для прання білизни як пом'якшувач, а також для пожвавлення кольору одягу.



Перед запуском пральної машини налийте півсклянки цього натурального кондиціонера для білизни у відсік для миючих засобів, змішавши його зі звичайним порошком.

Ваш одяг стане м'яким і чистим. Щоб видалити тільки стійкі плями або певні сліди поту, ви можете розпорошити оцет на уражену ділянку, а потім залишити для впливу, перш ніж випрати вручну.