Додайте лише один інгредієнт у каструлю з молодою картоплею і ви не захочете нею ділитися

Відварена молода картопля гарна сама по собі і не вимагає надто багато добавок. Зазвичай для смачної літньої вечері достатньо трохи масла та свіжої зелені та склянки кислого молока.

Проте є один інгредієнт, завдяки якому можна посилити натуральний смак молодих овочів та їхню харчову цінність вже на етапі приготування, пише Przyslijprzepis.

Як приготувати молоду картоплю, щоб вона вийшла ідеальною?

Молоді овочі готуються трохи інакше, ніж старі. Насамперед – молоду картоплю не потрібно чистити, адже саме під тонкою тканиною шкіркою знаходиться найбільша поживна цінність.

Також не пересоліть його, щоб не зіпсувати їх ніжний смак. На 1 літр води додайте лише 1 столову ложку солі. Молоді овочі готуються швидше за старі. Дрібній і середній картоплі потрібно близько 15-20 хвилин, більшій – близько 25 хвилин.

Найпростіший спосіб перевірити готовність – проткнути його після закінчення відведеного часу кінчиком ножа. Якщо лезо входить плавно, а м'які овочі, їх можна злити.

Секретний інгредієнт, який зробить картоплю нереально смачною

Налийте воду в каструлю з товстим дном і доведіть до кипіння. Тим часом промийте молоду картоплю під проточною водою та ретельно почистіть шкірку щіткою для овочів. Коли вода закипить, посоліть її та киньте в неї картоплю повністю.

Додайте пучок зв'язаних зелених стебел петрушки та кропу і готуйте їх разом із овочами під кришкою. Трави додадуть овочам весь свій аромат та цінні вітаміни та мікроелементи.

Коли картопля буде готова і стане досить м'якою, вийміть з каструлі пучок зв'язаних стебел, а потім злийте картоплю. Покладіть їх назад у порожню каструлю, поставте на слабкий вогонь і зачекайте деякий час, поки тепло пальника не повністю висушить їх.

Тепер дрібно наріжте чи порвіть пальцями зелень. Викладіть суху картоплю в миску, додайте зверху трохи вершкового масламастила, рубану зелень і перемішайте все блюдо.

Тепер все готове до подачі! Є шанс, що страва зникне зі столу до того, як ви подасте відбивні.