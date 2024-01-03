Додайте в кефір ложечку цього продукту і відчуєте купу плюсів для здоров'я

Що потрібно додати до кефіру для супер ефекту для здоров'я

Додайте в кефір ложечку куркуми. Спецію варто використовувати на кухні різними способами з кількох важливих причин. Вона має сильні протизапальні та бактерицидні властивості.

Тому варто постійно включати її в раціон восени та взимку, коли набагато легше заразитися різноманітними інфекціями. Вона підтримує травлення, кровообіг і вирішення больових проблем - головного болю, болю в суглобах і менструального болю.

Також куркума підтримує роботу кишечника та печінки, а отже, ще й очищує організм. Спеція діє ще краще у поєднанні з перцем.

Куркума та перець - це супер дует для імунітету, травлення та життєвої сили.

Піперін з перцю посилює дію куркуміну, основного інгредієнта золотої спеції.

Завдяки пробіотичним бактеріям кефір регулює роботу кишківника. Це допомагає вирішити проблеми діареї та запору. Він також заспокоює запалення слизової оболонки шлунка. Однак це не ліки - пам'ятайте про це, вживаючи куркуму з кефіром чи іншими варіантами.

Регулярне вживання кефіру підтримує вироблення серотоніну (гормону щастя) та інших нейромедіаторів. Для приготування кефіру з куркумою, крім молочних продуктів, вам знадобиться проста паста з куркуми.

Ви можете зробити це швидко самостійно. Не купуйте готові пасти. Загвіздка в тому, що потрібно використовувати чорний свіжомелений перець безпосередньо перед додаванням його до інших інгредієнтів. Активні інгредієнти куркуми найкраще засвоюються, коли куркума вариться із добавками, включаючи жир та інші спеції.

Як приготувати куркуму з курки?

Інгредієнти:

30 г куркуми

200 мл води

1 чайна ложка свіжомеленого чорного перцю

2 столові ложки лляної олії холодного віджиму або оливкової олії першого віджиму

Спосіб приготування:

Висипте куркуму в каструлю і додайте трохи води. При перемішуванні додавайте потроху води в міру потреби. Усього вам знадобиться приблизно 150 мл, але варто мати невеликий запас. Варити на слабкому вогні близько 8-10 хвилинмінути, постійно помішуючи. Паста повинна мати консистенцію густої гірчиці. Якщо вона занадто густа та липка, додайте ще трохи води.

У міру остигання вона загусне ще більше. Дайте пасті охолонути. Додайте в теплу пасту свіжомелений чорний перець та олію. Перемішайте, остудіть і перекладіть у банку. Закрийте кришкою та зберігайте в холодильнику.

Як приготувати кефір з куркумою?

Для приготування напою застосовуйте кефір кімнатної температури. Розчиніть 1/8-1 чайну ложку пасти куркуми у склянці кефіру. Якщо ви ніколи раніше не використовували таку пасту, спочатку використовуйте меншу кількість. Якщо ви знайомі з куркумою і добре на неї реагуєте, додайте повну порцію - 1 чайну ложку пасти. Потім додайте в кефір невелику дрібку солі, розмішайте до розчинення пасти (можна використовувати спінювач молока) і одразу випийте.

Пити кефір потрібно раз на день, бажано ввечері. Ви швидко побачите ефект. Ваші відвідування туалету стануть регулярнішими, а також ви почнете краще спати.

Якщо у вас постійні проблеми із травленням або сном, пийте кефір регулярно, бажано протягом 14-30 днів. Після закінчення цього часу зробіть тривалішу перерву у вживанні напою. Також пити напій можна лише тимчасово та протягом більш короткого періоду часу.