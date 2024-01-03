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Добавьте в кефир ложечку этого продукта – и почувствуете кучу плюсов для здоровья

Фото: Что нужно добавить в кефир (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кефир и натуральный йогурт - это очень полезный напиток. А если добавить в него одну специю - то он станет кладезем витаминов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польское издание PrzyślijPrzepis.

Что нужно добавить в кефир для супер эффекта для здоровья

Добавьте в кефир ложечку куркумы. Специю стоит использовать на кухне различными способами по нескольким важным причинам. Она обладает сильными противовоспалительными и бактерицидными свойствами.

Поэтому стоит постоянно включать ее в рацион осенью и зимой, когда гораздо легче заразиться различного рода инфекциями. Она поддерживает пищеварение, кровообращение и решение болевых проблем - головных болей, болей в суставах и менструальных болей.

Также куркума поддерживает работу кишечника и печени, а значит, еще и очищает организм. Специя действует еще лучше в сочетании с перцем.

Куркума и перец - это дуэт для иммунитета, пищеварения и жизненной силы.

Пиперин из перца усиливает действие куркумина, основного ингредиента золотой специи.

Благодаря пробиотическим бактериям кефир регулирует работу кишечника. Это помогает решить проблемы диареи и запора. Он также успокаивает воспаление слизистой оболочки желудка. Однако это не лекарство - помните об этом, употребляя куркуму с кефиром или другими вариантами.

Регулярное употребление кефира поддерживает выработку серотонина (гормона счастья) и других нейромедиаторов. Для приготовления кефира с куркумой, кроме молочных продуктов, вам понадобится простая приготовленная паста из куркумы. Вы можете сделать это очень быстро самостоятельно. Не покупайте готовые пасты. Загвоздка в том, что нужно использовать свежемолотый черный перец непосредственно перед добавлением его к остальным ингредиентам. Активные ингредиенты куркумы лучше всего усваиваются, когда куркума варится с добавками, включая жир и другие специи. 

Как приготовить простую пасту из куркумы?

Ингредиенты:

  • 30 г куркумы
  • 200 мл воды
  • 1 чайная ложка свежемолотого черного перца
  • 2 столовые ложки льняного масла холодного отжима или оливкового масла первого отжима

Способ приготовления:

Высыпьте куркуму в кастрюлю и добавьте немного воды. При перемешивании добавляйте понемногу воды по мере необходимости. Всего вам понадобится примерно 150 мл, но стоит иметь небольшой запас. Варить на слабом огне около 8-10 минут, постоянно помешивая. Паста должна иметь консистенцию густой горчицы. Если она слишком густая и липкая, добавьте еще немного воды.

По мере остывания она загустеет еще больше. Дайте пасте остыть. Добавьте в теплую пасту свежемолотый черный перец и масло. Перемешайте, остудите и переложите в банку. Закройте крышкой и храните в холодильнике.

Как приготовить и пить кефир с куркумой?

Для приготовления напитка используйте кефир комнатной температуры. Растворите 1/8-1 чайную ложку пасты куркумы в стакане кефира. Если вы никогда раньше не использовали такую ​​пасту, сначала используйте меньшее количество. Если вы знакомы с куркумой и хорошо на нее реагируете, добавьте полную порцию - 1 чайную ложку пасты. Затем добавьте в кефир небольшую щепотку соли, размешайте до растворения пасты (можно использовать вспениватель молока) и сразу выпейте.

Пить кефир нужно один раз в день, желательно вечером. Вы быстро увидите эффект. Ваши посещения туалета станут более регулярными, а также вы начнете лучше спать.

Если у вас постоянные проблемы с пищеварением или сном, пейте кефир регулярно, желательно в течение 14-30 дней. По истечении этого времени сделайте более длительный перерыв в употреблении напитка. Также пить напиток можно лишь временно и в течение более короткого периода времени.

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