Не додавайте собі віку: зачіски, які старять жінок (фото)

Жінки прекрасні в будь-якому віці, і це факт. Проте часто через незнання основних правил краси вони додають собі віку, навіть не усвідомлюючи цього.
Найперше, що може "накинути" жінці зайвий десяток років, стрижка.
Яку зачіску не варто робити, якщо хочете виглядати молодшою, - дивіться нижче в Styler.
Ще в давнину заплетена коса асоціювалась із молодістю та дівочою красою, тому не завжди дорослій жінці личить коса. Кращим варіантом буде заплести косу на ніч, щоб зранку прокинутися з кучерявим волоссям.
Така зачіска не додасть молодості нікому, бо начісування старить і дорослих жінок, і молоденьких дівчат. Звичайно, мода циклічна, і колись начесане волосся знову буде на піку популярності, але все ж краще відмовитися від такої зачіски.
До того ж така укладка суттєво псує стан волосини. Тому без начісування виграє не тільки ваш зовнішній вигляд, а й здоров'я волосяної цибулини.
Начісування шкодить волоссю (фото: refinery29.com)
Незмінна аксіома каже, що темні кольори додають віку. Дівчата-підлітки фарбуються саме так, щоб мати старший вигляд, але дорослим жінкам це ні до чого.
Але якщо вам дуже хочеться бути брюнеткою, то є одна хитрість. Оберіть правильну темну базу і зробіть фарбування з висвітленням. За основу візьміть колір на один-два тони світліше вашого природного відтінку волосся.
Волосся, зібране в пучок - ще одна згадка про радянське минуле. Не зачісуйте волосся дуже сильно, щоб пучок був тугим. Набагато краще буде додати трохи неакуратності, розтріпавши волосся або діставши з пучка кілька локонів.
Набагато краще робити пучки недбалими (фото: Freepik)
Це ще одна досить популярна помилка. Безсумнівно чубчик приховає можливі зморшки на лобі, але він також зробить зовнішність важкою. А, як ми всі знаємо, молодість асоціюється з легкістю.
У поєднанні з прямим проділом вони можуть підкреслити всі недоліки та не просто видати вік, а ще й накинути пару років. Краще спробуйте додати зачісці легкість, уклавши кінці волосся назовні або всередину.
Зворотний ефект у зовнішності зроблять наступні комбінації з волоссям:
Проте насправді зачіска - це лише вишенька на торті в питанні віку. Набагато важливішим є ваше відчуття себе, здорова самооцінка та щоденне почуття впевненості.
Раніше ми розповідали про те, як зробити кондиціонер для волосся вдома з простих засобів.
Читайте також найпоширеніші причини, через які волосся випадає.