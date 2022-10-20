Не прибавляйте себе возраст: прически, которые старят женщин (фото)

Женщины прекрасны в любом возрасте, и это факт. Однако часто по незнанию основных правил красоты они прибавляют себе возраст, даже не осознавая этого.

Какую прическу не стоит делать, если хотите выглядеть помоложе, - смотрите ниже в Styler.

Коса

Еще в древности заплетенная коса ассоциировалась с молодостью и девичьей красотой, поэтому не всегда взрослой женщине идет коса. Лучшим вариантом будет заплести косу на ночь, чтобы утром проснуться с вьющимися волосами.

Начес

Такая прическа не придаст молодости никому, потому что начес старит и взрослых женщин, и молоденьких девушек. Конечно, мода цикличная, и когда-то начесанные волосы снова будут на пике популярности, но все же лучше отказаться от такой прически.

К тому же такая укладка существенно портит состояние волоса. Поэтому без начеса выигрывает не только ваш внешний вид, но и здоровье волосяной луковицы.

Начес вредит волосам (фото: refinery29.com)

Черный цвет волос

Неизменная аксиома говорит, что темные цвета прибавляют возрасту. Девушки-подростки окрашиваются именно так, чтобы выглядеть старше, но взрослым женщинам это ни к чему.

Но если вам очень хочется быть брюнеткой, то есть одна хитрость. Выберите правильную темную базу и произведите окраску с освещением. За основу возьмите цвет на один-два тона светлее вашего природного оттенка волос.

Пучок

Волосы, собранные в пучок, - еще одно упоминание о советском прошлом. Не зачесывайте волосы очень сильно, чтобы пучок был тугим. Гораздо лучше будет добавить немного неаккуратности, растрепав волосы или достав из пучка несколько локонов.

Гораздо лучше делать пучки небрежными (фото: Freepik)

Густая челка

Это еще одна достаточно популярная ошибка. Несомненно челка скроет возможные морщины на лбу, но он также сделает внешность тяжелой. А как мы все знаем, молодость ассоциируется с легкостью.

Прямые пряди, обрамляющие лицо

В сочетании с прямым пробором они могут подчеркнуть все недостатки и не просто выдать возраст, но еще и накинуть пару лет. Лучше попробуйте придать прическе легкость, уложив концы волос наружу или внутрь.

Какие прически заберут несколько лет?

Обратный эффект во внешности произведут следующие комбинации с волосами:

боб и каре

легкая имитация челки

небрежность в прическе

мягкие воздушные стрижки

длина волос до конца шеи или чуть выше

Однако на самом деле прическа - это только вишенка на торте в вопросе возраста. Гораздо важнее ваша здоровая самооценка и ежедневное чувство уверенности.