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Додавання цієї олії в раціон може продовжити ваше життя на роки

Чим корисна оливкова олія для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Оливкова олія надзвичайно поживна і має антиоксидантні та протизапальні властивості. Вона чудово підходить для приготування страв та навіть може продовжити життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Чим корисна оливкова олія

Містить антиоксиданти

Зменшує запалення

Оскільки фенольні сполуки в оливковій олії борються з окисним стресом, вони також зменшують запалення в організмі.

Оливкова олія першого віджиму містить ненасичені жирні кислоти, які зменшують запалення. Це пояснюється тим, що вона проходить мінімальну обробку, рафінування або очищення.

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