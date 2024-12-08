Додавання цієї олії в раціон може продовжити ваше життя на роки

Оливкова олія надзвичайно поживна і має антиоксидантні та протизапальні властивості. Вона чудово підходить для приготування страв та навіть може продовжити життя.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Містить антиоксиданти
Зменшує запалення
Оскільки фенольні сполуки в оливковій олії борються з окисним стресом, вони також зменшують запалення в організмі.
Оливкова олія першого віджиму містить ненасичені жирні кислоти, які зменшують запалення. Це пояснюється тим, що вона проходить мінімальну обробку, рафінування або очищення.
Раніше ми повідомляли, що використання цієї олії під час приготування їжі може знизити ризик хвороб серця.
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