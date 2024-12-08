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Добавление этого масла в рацион может продлить вашу жизнь на годы

Чем полезно оливковое масло для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Оливковое масло очень питательное и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Она отлично подходит для приготовления блюд и даже может продлить жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Чем полезно оливковое масло

Содержит антиоксиданты

Уменьшает воспаление

Поскольку фенольные соединения в оливковом масле борются с окислительным стрессом, они также уменьшают воспаление в организме.

Оливковое масло первого отжима содержит ненасыщенные жирные кислоты, уменьшающие воспаление. Это объясняется тем, что оно проходит минимальную обработку, рафинирование или очистку.

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