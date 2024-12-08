Добавление этого масла в рацион может продлить вашу жизнь на годы

Оливковое масло очень питательное и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Она отлично подходит для приготовления блюд и даже может продлить жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Содержит антиоксиданты
Уменьшает воспаление
Поскольку фенольные соединения в оливковом масле борются с окислительным стрессом, они также уменьшают воспаление в организме.
Оливковое масло первого отжима содержит ненасыщенные жирные кислоты, уменьшающие воспаление. Это объясняется тем, что оно проходит минимальную обработку, рафинирование или очистку.
Ранее мы сообщали, что использование этого масла при приготовлении пищи может снизить риск болезней сердца.
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