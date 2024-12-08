Добавление этого масла в рацион может продлить вашу жизнь на годы

Чем полезно оливковое масло

Содержит антиоксиданты

Уменьшает воспаление

Поскольку фенольные соединения в оливковом масле борются с окислительным стрессом, они также уменьшают воспаление в организме.

Оливковое масло первого отжима содержит ненасыщенные жирные кислоты, уменьшающие воспаление. Это объясняется тем, что оно проходит минимальную обработку, рафинирование или очистку.