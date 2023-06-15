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Додаткова робота. Вчителів у Києві змушують чергувати в укриттях

Київські вчителі повинні чергувати в укриттях (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві вчителів змушують чергувати в укриттях вночі. При цьому за таку "додаткову роботу" їм не доплачують.

Про це повідомив народний депутат Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook.

Деталі скандалу

Після трагедії біля зачиненого укриття в Києві Департамент освіти змушує школи тримати відкритими укриття вночі. На думку нардепа, таке рішення є правильним і доцільним. Якби не одне "але".

"Укриття в школах не під час освітнього процесу мають бути доступними для всіх. Але! Змушувати чергувати в школах вчителів - це пряма рабська праця. Вчителям за це додатково не платять. Просто примусове волонтерство", - зазначив він.

Грищук наголошує, що вчитель не може вночі чергувати в школі, а зранку - йти на уроки.

Натомість він радить взяти на додаткову ставку сторожа, залучити добровольче формування територіальної громади (ДФТГ) до нічних чергувань чи використовувати "Муніципальну варту".

"Вчителі мають викладати, а не закривати управлінські помилки керівництва Києва. Ну, і в черговий раз привіт Профспілці. Ви де?" - написав чиновник.

У коментарях користувачі зазначили, що така ситуація не лише в Києві, а в інших містах України.

"Не тільки в Києві. Сумська область, м. Білопілля (весь час під обстрілами). Офіційно вчителі на простої, але мають сидіти біля укриття", - написала користувачка Любов Сигида.

Реакція соціальних мереж

Цікаво, що в коментарях до допису думки розділилися. Серед думок, які підтримують сторону педагогів, знайшлися й такі:

  • "Реалії такі, що більшість вчителів в державних школах - це ліниві та безвідповідальні працівники бюджетної сфери, які перекладають процес навчання дітей на батьків. Хай хоч почергують в школах. Під час війни, хоч якась користь від них. Освіту треба будувати з 0".
  • "Згадайте воїнів на 0... Вони теж не завжди виспані... В пеклі. А вчитель може раз на два тижні почергувати чи забули, що війна... І для воїнів немає порушення трудового законодавства..."
  • "Так і діти - не раби! А здебільшого, відношення до дітей в освітніх закладах, саме таке".
  • "Чому ніхто не скаржився коли діти не ходили в школу, а з/п вчителі отримували?"

До речі, раніше ми писали про дивні речі, які закупили для укриттів Дніпровського району Києва.

А ще дивіться, якими будуть інноваційні укриття-зупинки в Києві.

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Київвчитель