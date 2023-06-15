Дополнительная работа. Учителей в Киеве заставляют дежурить в укрытиях

Детали скандала

После трагедии возле закрытого укрытия в Киеве Департамент образования заставляет школы держать открытыми укрытия ночью. По мнению нардепа, такое решение правильное и целесообразное. Если бы не одно "но".

"Укрытия в школах не во время образовательного процесса должно быть доступным для всех. Но! Заставлять дежурить в школах учителей - это прямой рабский труд. Учителям за это дополнительно не платят. Просто принудительное волонтерство", - отметил он.

Грищук отмечает, что учитель не может ночью дежурить в школе, а утром - идти на уроки.

В свою очередь, он советует взять на дополнительную ставку сторожа, привлечь добровольное формирование территориальной общины (ДФТО) к ночным дежурствам или использовать "Муніципальну варту".

"Учителя должны преподавать, а не закрывать управленческие ошибки руководства Киева. Ну, и в очередной раз привет Профсоюзу. Вы где?" - написал чиновник.

В комментариях пользователи отметили, что такая ситуация не только в Киеве, а и в других городах Украины.

"Не тільки в Києві. Сумська область, м. Білопілля (весь час під обстрілами). Офіційно вчителі на простої, але мають сидіти біля укриття", - написала пользовательница Любовь Сигида.

Реакция социальных сетей

Интересно, что в комментариях к сообщению мнения разделились. Среди мнений, поддерживающих сторону педагогов, нашлись и следующие: