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Дополнительная работа. Учителей в Киеве заставляют дежурить в укрытиях

Киевские учителя должны дежурить в укрытиях (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве учителей вынуждают дежурить в укрытиях ночью. При этом за такую "дополнительную работу" им не доплачивают.

Об этом сообщил народный депутат Роман Грищук на своей странице в Facebook.

Детали скандала

После трагедии возле закрытого укрытия в Киеве Департамент образования заставляет школы держать открытыми укрытия ночью. По мнению нардепа, такое решение правильное и целесообразное. Если бы не одно "но".

"Укрытия в школах не во время образовательного процесса должно быть доступным для всех. Но! Заставлять дежурить в школах учителей - это прямой рабский труд. Учителям за это дополнительно не платят. Просто принудительное волонтерство", - отметил он.

Грищук отмечает, что учитель не может ночью дежурить в школе, а утром - идти на уроки.

В свою очередь, он советует взять на дополнительную ставку сторожа, привлечь добровольное формирование территориальной общины (ДФТО) к ночным дежурствам или использовать "Муніципальну варту".

"Учителя должны преподавать, а не закрывать управленческие ошибки руководства Киева. Ну, и в очередной раз привет Профсоюзу. Вы где?" - написал чиновник.

В комментариях пользователи отметили, что такая ситуация не только в Киеве, а и в других городах Украины.

"Не тільки в Києві. Сумська область, м. Білопілля (весь час під обстрілами). Офіційно вчителі на простої, але мають сидіти біля укриття", - написала пользовательница Любовь Сигида.

Реакция социальных сетей

Интересно, что в комментариях к сообщению мнения разделились. Среди мнений, поддерживающих сторону педагогов, нашлись и следующие:

  • "Реалії такі, що більшість вчителів в державних школах - це ліниві та безвідповідальні працівники бюджетної сфери, які перекладають процес навчання дітей на батьків. Хай хоч почергують в школах. Під час війни, хоч якась користь від них. Освіту треба будувати з 0".
  • "Згадайте воїнів на 0... Вони теж не завжди виспані... В пеклі. А вчитель може раз на два тижні почергувати чи забули, що війна... І для воїнів немає порушення трудового законодавства..."
  • "Так і діти - не раби! А здебільшого, відношення до дітей в освітніх закладах, саме таке".
  • "Чому ніхто не скаржився коли діти не ходили в школу, а з/п вчителі отримували?"

Кстати, раньше мы писали о странных вещах, которые закупили для укрытий Днепровского района Киева.

А еще смотрите, какими будут инновационные укрытия-остановки в Киеве.

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Киеввчитель