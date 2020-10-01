Донька загиблого штурмана Ан-26 не може піти в школу: вдову льотчика принижують

З дочкою загиблого у катастрофі Ан-26 стався скандал (колаж РБК-Україна)

Доньку загиблого в Чугуєві штурмана не хотіли приймати в ліцей

Авіакатастрофа в Чугуєві забрала життя 26 людей. У ній зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. У числі загиблих був і 28-річний штурман Олексій Остапенко. Зараз його дружина Олена з донькою Лізою потрапили в неприємну ситуацію. Після смерті льотчика мати і дочка вирішили переїхати в Харків, до батьків Олени. До цього сім'я жила в Чугуєві.

За словами Олени, 7-річна Ліза в Чугуєві навчалася в хорошій школі, займалася англійською, ходила на кембриджські курси. Вони з чоловіком дуже хотіли, щоб дівчинка отримувала хорошу освіту і потім навчалася за кордоном. У Харкові вони вибрали ліцей "Освіта", бо він знаходиться недалеко від їхнього будинку.

Вдова штурмана прийшла в навчальний заклад, вона розповіла про їх історію. Також вона зазначила, що дівчинці краще вчитися у школі, ніж дивитися вдома на мамині сльози. В ліцеї удову зустріли неприязно і сказали, що зараз місць немає. До того ж прийшли вони посеред року.

"Ну, можна посадити її до кого-небудь на коліна в кутку класу. Вона так і сказала! Додала, що в законі про освіту не написано, що вона зобов'язана приймати дітей військових або бійців АТО", – розповіла "Обозревателю" вдова загиблого штурмана.

Цікаво, що в ліцеї зараз все заперечують. Вони кажуть, що все це фантазії мами дитини й нічого такого вони не говорили. Запевняють, що гімназія переповнена і вони не можуть брати зараз додаткових учнів.

Олена згадує, як важко працював її чоловік Олексій. Йому могли зателефонувати в будь-який час дня і ночі і вона збирала йому сумку з речами. Вони мріяли про другу дитину. Загиблий чоловік добре заробляв, Олена не працювала і мріяла про другого малюка, але життя розпорядилося інакше.

Як ми раніше писали, донька штурмана писала татові СМС за хвилину до трагедії.