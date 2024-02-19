UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дочка Ольги Сумської знялася у Москві в російському серіалі

Дочка Сумської продовжує жити в РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Дочка української акторки Ольги Сумської - Антоніна давно живе у Москві. Ба більше, вона мовчить про війну, навіть після початку повномаштабного вторгнення. А зараз жінка знялася в російському серіалі та не соромиться цього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зрадниці.

Що відомо про Антоніну Паперну

Навіть при тому, що Ольга Сумська від перших днів повноцінного вторгнення залишалася в Україні і виражала підтримку своєму народу, її дочка вирішила залишитися в Росії та продовжити там розвивати свою акторську кар'єру.

Практично через два роки великої кровопролитної війни Антоніна Паперна взяла участь у серіалі "Постукай у мої двері в Москві", який є адаптацією популярного турецького серіалу.

Паперна назвала адаптацію цього серіалу "великим проєктом". У серіалі вона виконала роль Аліни, колишньої коханої головного героя, у якої намагаються викликати почуття ревності. Це одна з ключових ролей за сюжетом, хоча не є головною.

Антоніна продовжує жити зі своїм чоловіком, актором серіалу "Кухня" Володимиром Ягличем і дітьми в Росії. 

Ольгу Сумську неодноразово критикували за позицію своєї дочки, проте вона завжди вказує, що її душа болить за власну дитину.

Тоня Паперна живе в Росії і не сумує (фото: instagram.com/tony__pepper)

Нагадаємо, що Ольга Сумська розповіла, чому досі її донька у Росії.

Читайте також, як українська актриса розповіла, як екс-чоловік із РФ погрожував їхній доньці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Сумська