Дочь Ольги Сумской снялась в Москве в российском сериале

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской - Антонина давно живет в Москве. Более того, она молчит о войне, даже после начала полномасштабного вторжения. А сейчас женщина снялась в российском сериале и не стесняется этого.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу предательницы.
Даже при том, что Ольга Сумская с первых дней полноценного вторжения оставалась в Украине и выражала поддержку своему народу, ее дочь решила остаться в России и продолжить развивать свою актерскую карьеру.
Практически через два года великой кровопролитной войны Антонина Паперная приняла участие в сериале "Постучи в мою дверь в Москве", который является адаптацией популярного турецкого сериала.
Паперная назвала адаптацию этого сериала "большим проектом". В сериале она исполнила роль Алины, бывшей любимой главного героя, у которой пытаются вызвать чувство ревности. Это одна из ключевых ролей по сюжету, хотя не является главной.
Антонина продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Ягличем и детьми в России.
Ольгу Сумскую неоднократно критиковали за позицию своей дочери, однако она всегда указывает, что ее душа болит собственного ребенка.
Напомним, что Ольга Сумская рассказала, почему до сих пор ее дочь в России.
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