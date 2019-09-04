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Донька Мілли Йовович вразила схожістю з мамою (фото)

STYLERПерсони    04.09.2019 - 13:31
Донька Мілли Йовович вразила схожістю з мамою (фото)
Фото: Мілла Йовович (Instagram)

11-річна дочка актриси українського походження схожа на матір, як дві краплі води

Мілла Йовович - американська актриса українського походження показала свою старшу дочку Евер, якій всього 11 років. Дівчинка у своєму возврасте вже працює моделлю і знялася у фотосесії для глянсового журналу Jalous, для якого в свій час позувала і Мілла.

Знімок дочки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де написала, що дуже пишається малятком. Дівчинка прикрасила обкладинку журналу, а також дала інтерв'ю.

Донька Мілли Йовович вразила схожістю з мамою (фото)Донька Мілли Йовович вразила схожістю з мамою (фото)Донька Мілли Йовович вразила схожістю з мамою (фото)Фото: Старша дочка Міли Йовович (instagram.com/millajovovich)

Мілла написала, що в 90-ті роки сама знімалася для цього глянцю, а також, що дуже рада, що її дитина йде по її стопах. За її словами, Евер дуже розумна і гарна дівчинка, яка здивувала не тільки своїм чином в зйомці, але і настроєм, з яким вона дала інтерв'ю журналісту в журналі.

Як відомо, зараз Мілла вагітна третьою дитиною від свого чоловіка Пола Андерсона. Вже прочинені таємниця, що це буде дівчинка.

Як ми раніше писали, Йович не раз зізнавалася, що по-справжньому щаслива з чоловіком.

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