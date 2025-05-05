Дочекалися! Українська легенда Counter-Strike офіційно повернулася на сцену

Подробиці повернення Олександра "s1mple" Костильова

Для s1mple це повернення на велику арену вперше з участі за Falcons на RMR до Shanghai Major. Тоді команда не змогла пройти відбір. Раніше він також грав за Falcons на BLAST Premier Spring Showdown 2024.

Із жовтня 2023 року Костилєв перебував в ігровій відпустці. У нього залишається близько пів року контракту з NAVI, підписаного наприкінці 2022 року. У 2025 році він натякав на можливий перехід і говорив про зниження трансферної вартості. У соцмережах ділився, що активно тренується - як у CS, так і фізично.

Тепер у FaZe s1mple знову об'єднається з Джонатаном "EliGE" Яблоновскі - вони вже грали разом у Liquid у 2016 році, дійшовши до топ-4 на MLG Columbus і фіналу ESL One Cologne.

Після невдач на IEM Melbourne і BLAST Rivals, де FaZe поступилися Falcons і MOUZ, команда розраховує на перезавантаження і посилення перед Austin Major. Першим турніром s1mple у новому складі стане IEM Dallas, що стартує 19 травня.

Актуальний склад FaZe Clan: