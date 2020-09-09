Дочь циркача из Львова отреклась от отца: убил Фунтика

Кирилл Гальченко (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Во Львове мужчина убил домашнего любимца на глазах у ребенка

Во Львове произошла шокирующая история. Главный администратор Львовского государственного цирка Кирилл Гальченко оказался жестоким шкуродером. Он зверски убил собственную собаку, еще и на глазах у своего малолетнего сына.

Изверг даже не реагировал на слезы и мольбы своего ребенка. Об этом рассказала его дочь-подросток София Гальченко на своей странице в Facebook.

"Эта мерзость главный администратор Львовского цирка Кирилл Гальченко, и к сожалению, мой родной папа, но с сегодняшнего дня он мне никто. Сегодня он на глазах моего младшего брата убил нашу собаку Фунтика, который был его верным другом, ждал его всегда домой где бы он не был. Он убивал его таким способом - прибил гвоздь к палке и бил пока Фунтик не умер ", - возмущенно написала девочка, хотя позже она свой пост удалила.

Скриншот с Facebook

Зоозащитники из группы "UAnimals" также подтвердили, то что девочка на своей реальной странице опубликовала этот пост. Они готовят заявление в полицию по факту издевательства над животными.

Пользователи сети шокированы этим инцидентом, но многие считают, что нужно все проверить, потому что это может быть наговор.

Может быть так, что ребенок слишком обидевшись придумала такую историю. Не хочу защищать и/или обвинять, но знаю несколько историй, когда дети наговаривали на родителей. Истории такие, что в голове не укладывается, что это мог придумать ребенок. Конечно эта информация меня возмутила, как так? Будем ждать расследование и пусть я горько ошибусь касательно ребенка. Возможно кто-то сломал страницу ребенка;

Что-то там не все ясно. Мама девочки на своей страничке, на просьбы людей представить доказательства, говорит, что "и так все все знают и все ясно", обливает грязью спрашивающих. Там развод и три ребенка на руках;

Пожалуйста, держите это дело на контроле! Он вырыл сам себе и всем циркачам яму.

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