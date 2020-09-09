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Дочка циркача зі Львова відцуралася від батька: вбив Фунтика

Львів, Середа 09 вересня 2020 21:42
Дочка циркача зі Львова відцуралася від батька: вбив Фунтика
Кирило Гальченко (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Автор: Styler

У Львові чоловік вбив домашнього улюбленця на очах у дитини

У Львові сталася шокуюча історія. Головний адміністратор Львівського державного цирку Кирило Гальченко виявився жорстоким шкуродером. Він по-звірячому вбив власну собаку, ще й на очах у свого малолітнього сина.

Нелюд навіть не реагував на сльози та благання дитини. Про це розповіла його дочка-підліток Софія Гальченко на своїй сторінці в Facebook.

"Ця мерзота головний адміністратор Львівського цирку Кирило Гальченко, і на жаль, мій рідний тато, але з сьогоднішнього дня він мені ніхто. Сьогодні він на очах мого молодшого брата вбив нашого собаку Фунтика, який був його вірним другом, чекав його завжди додому де б він не був. Він вбивав його таким способом - прибив цвях до палиці і бив поки Фунтик не помер ", - обурено написала дівчинка, хоча пізніше вона видалила свій пост.

Дочка циркача зі Львова відцуралася від батька: вбив Фунтика

Скріншот з Facebook

Зоозахисники з групи "UAnimals" також підтвердили, те що дівчинка на своїй реальній сторінці опублікувала цей пост. Вони готують заяву в поліцію за фактом знущання з тварин.

Користувачі мережі шоковані цим інцидентом, але багато хто вважає, що потрібно все перевірити, тому що це може бути наговір.

  • Може бути так, що дитина занадто образившись придумала таку історію. Не хочу захищати і/або звинувачувати, але знаю кілька історій, коли діти наговорювали на батьків. Історії такі, що в голові не вкладається, що це могла придумати дитина. Звичайно ця інформація мене обурила, як так? Будемо чекати розслідування і нехай я гірко помилюся щодо дитини. Можливо хтось зламав сторінку дитини;
  • Щось там не все ясно. Мама дівчинки на своїй сторінці, на прохання людей представити докази, каже, що "і так всі все знають і все ясно", обливає брудом запитувачів. Там розлучення і три дитини на руках;
  • Будь ласка, тримайте цю справу на контролі! Він сам вирив собі і всім циркачам яму.

Нагадаємо, під Запоріжжям над бандою моторошних шкуродерів люди влаштували самосуд.

Раніше під Запоріжжям викрили банду шкуродерів, які знімали і продавали моторошні відео.

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