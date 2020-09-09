Дочка циркача зі Львова відцуралася від батька: вбив Фунтика

У Львові чоловік вбив домашнього улюбленця на очах у дитини
У Львові сталася шокуюча історія. Головний адміністратор Львівського державного цирку Кирило Гальченко виявився жорстоким шкуродером. Він по-звірячому вбив власну собаку, ще й на очах у свого малолітнього сина.
Нелюд навіть не реагував на сльози та благання дитини. Про це розповіла його дочка-підліток Софія Гальченко на своїй сторінці в Facebook.
"Ця мерзота головний адміністратор Львівського цирку Кирило Гальченко, і на жаль, мій рідний тато, але з сьогоднішнього дня він мені ніхто. Сьогодні він на очах мого молодшого брата вбив нашого собаку Фунтика, який був його вірним другом, чекав його завжди додому де б він не був. Він вбивав його таким способом - прибив цвях до палиці і бив поки Фунтик не помер ", - обурено написала дівчинка, хоча пізніше вона видалила свій пост.
Скріншот з Facebook
Зоозахисники з групи "UAnimals" також підтвердили, те що дівчинка на своїй реальній сторінці опублікувала цей пост. Вони готують заяву в поліцію за фактом знущання з тварин.
Користувачі мережі шоковані цим інцидентом, але багато хто вважає, що потрібно все перевірити, тому що це може бути наговір.
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Раніше під Запоріжжям викрили банду шкуродерів, які знімали і продавали моторошні відео.