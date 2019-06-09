Дочь Шварценеггера вышла замуж за легендарного актера: появились фото

Писательница Кэтрин Шварценеггер, дочь актера Арнольда Шварценеггера, вышла замуж за актера Криса Пратта. Новоиспеченный супруг Кэтрин – звезда популярных американских фильмов "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода". О помолвке пара объявила в январе 2019 года и только 9 июня сыграли романтическую свадьбу на частном ранчо в Калифорнии. Об этом сообщает издание People.

Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за Криса Пратта – фото со свадьбы (фото: People)

Для Кэтрин Шварценеггер - это первое замужество. На свадьбе присутствовали близкие друзья и родственники — включая разведенных родителей 29-летней невесты Арнольда Шварценеггера и Марию Шрайвер, ее сестру Кристину, братьев Патрика и Кристофера. Со стороны 39-летнего жениха был его шестилетний сын Джек от первого брака с актрисой Анной Фарис ("Моя супербывшая", "Горбатая гора", "За бортом"). Анна и Крис расстались в августе 2017 года после восьми лет брака. С Кэтрин Пратт начал встречаться летом 2018-го года.

Место, где проводилась церемония бракосочетания, было украшено цветами.

"Все выглядели такими счастливыми", — сообщает источник.

Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за Криса Пратта – фото со свадьбы (фото: People)

Фотографам местных изданий удалось заснять молодоженов, несмотря на огромное количество охраны и повышенных мер безопасности. Папарацци удалось сделать ряд снимков со свадьбы, несмотря на повышенные меры безопасности. Охранники при этом пытались закрыть жених, невесту и звездных гостей от фотографов зонтиками.

Напомним, что недавно стало известно о свадьбе Алины Гросу. Певица впервые показала супруга.

До этого мы писали, что астрологи назвали самые опасные даты для бракосочетания.

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