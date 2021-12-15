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Дочь Оли Поляковой призналась, сколько зарабатывает в популярной соцсети

Новина українською →
Киев, Среда 15 декабря 2021 14:33
Дочь Оли Поляковой призналась, сколько зарабатывает в популярной соцсети Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Роман Мирончук

Маша Полякова активно ведет свой Instagram, благодаря чему 16-летняя девушка зарабатывает деньги на рекламе. Старшая дочь певицы Оли Поляковой призналась, что за одно рекламное сторис ей платят 1500 гривен, а за пост - 2500 гривен.

Об этом она рассказала в программе "Зірковий шлях".

Раньше она зарабатывала намного меньше - за рекламное сторис 600 гривен и за пост - 1500, но сейчас увеличилось количество ее подписчиков - до 176 тысяч человек. Ее сторис набирает 40 тысяч просмотров, а посты - от 100 тысяч.

Маша призналась, что по заработку в Instagram у нее есть рекорд. Один раз за неделю она заработала 10 тысяч гривен. И это только на рекламе.

Девушка признается, что мечтает о том, чтобы у нее было 100 миллионов подписчиков.

Напомним, Маша Полякова вместе с семьей застряла на Мальдивах и расплакалась из-за боязни пропустить концерт своей группы "Швы" в Киеве.

Ранее Оля Полякова призналась, что ее оскорбил известный российский композитор Игорь Крутой. Однажды в Монако певицу с мужем пригласили на день рождение, где должна была спеть Полякова.

Перед выступлением "королевы ночи" Игорь Крутой вместе с супругой встал, чтобы покинуть зал, но муж Поляковой попросил их остаться и послушать его жену. На что Крутой ответил, что ему нечего слушать, ведь будет петь какая-то девушка без голоса.

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