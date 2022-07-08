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Дочь Оли Поляковой поступила в ВУЗ за границей: где будет учиться Маша

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Марина Настевич

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, 17-летняя Маша поделилась своей радостью - девушка исполнила мечту и поступила в желанный ВУЗ за границей.

Хорошую новость юная блогер обнародовала в своих Instagram-сторис.

Маша будет учиться в музыкальном университете BMus в Лондоне, Великобритания.

На опубликованном снимке можно увидеть письмо о зачислении девушки на программу.

"Мы рассмотрели вашу заявку и рады, что можем предложить вам безусловное место в следующей программе: год (интегрированная степень)", - говорится в приглашении.

"Поступила!" - подписала кадр счастливая Маша.

Маша Полякова будет учиться в Лондоне (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Отметим, что она хочет пойти по стопам мамы и стать успешной певицей. Девушка уже давно занимается вокалом и даже выступала с собственной группой "ШВЫ". Из-за войны все разъехались кто куда, поэтому деятельность коллектива поставлена на паузу.

Маша мечтает стать известной певицей, как мама (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что из-за войны у нее нет средств на обучение дочери. Маша хотела учиться в знаменитом колледже Беркли в США, однако год обучения там стоит около 40 тысяч долларов и это неподъемно для семьи в данный момент.

В итоге Мария подавала документы в пять разных иностранных вузов. Как отмечала Полякова, дочка будет учиться там, куда получится поступить, и где они потянут по финансам.

Мы также писали, что младшая дочь Поляковой Алиса удивила исполнением гимна Украины с неожиданным финалом.

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Маша ПоляковаОля Полякова