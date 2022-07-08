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Дочка Олі Полякової вступила до ВНЗ за кордоном: де навчатиметься Маша

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Марина Настевич

Старша дочка української співачки Олі Полякової, 17-річна Маша поділилася своєю радістю - дівчина виконала мрію і вступила до омріяного ВНЗ за кордоном.

Добру новину юна блогер оприлюднила у своїх Instagram- сторіс.

Маша навчатиметься в музичному університеті BMus в Лондоні, Великобританія.

На опублікованому знімку можна побачити лист про зарахування дівчини на програму.

"Ми розглянули вашу заявку і раді, що можемо запропонувати вам безумовне місце в наступній програмі: рік (інтегрована ступінь)", - йдеться в запрошенні.

"Вступила!" - підписала кадр щаслива Маша.

Маша Полякова навчатиметься в Лондоні (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Відзначимо, що вона хоче піти по стопах мами і стати успішною співачкою. Дівчина вже давно займається вокалом і навіть виступала з власною групою "Шви". Через війну всі роз'їхалися хто куди, тому діяльність колективу поставлена на паузу.

Маша мріє стати відомою співачкою, як мама (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова зізналася, що через війну у неї немає коштів на навчання доньки. Маша хотіла вчитися в знаменитому коледжі Берклі в США, проте рік навчання там коштує близько 40 тисяч доларів і це непідйомно для сім'ї в даний момент.

У підсумку Марія подавала документи в п'ять різних іноземних вузів. Як зазначала Полякова, дочка буде вчитися там, куди вийде вступити, і де вони потягнуть з фінансів.

Ми також писали, що молодша дочка Полякової Аліса здивувала виконанням гімну України з несподіваним фіналом.

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Маша ПоляковаОля Полякова