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Младшая дочь Поляковой удивила исполнением гимна Украины с неожиданным финалом (видео)

Новина українською →
Суббота 02 июля 2022 13:07
Младшая дочь Поляковой удивила исполнением гимна Украины с неожиданным финалом (видео) Оля Полякова с дочерьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Оля Полякова показала, как ее дочь поет гимн Украины - причем не старшая Маша, которая уже несколько лет занимается вокалом, а младшая - 10-летняя Алиса.

Видео креативного выступления девочки певица опубликовала на своей странице в Instagram.

В ролике Алиса стоит посреди комнаты с украинским флагом на плечх и старательно поет гимн нашей страны.

Однако финал, как отметили подписчики, получился несколько неожиданным - на последней ноте девочка неожиданно закричала в рокерском стиле и довольно засмеялась.

"Не знаю, что они там денацифицируют, они точно национализируют и украинизируют Украину! Наши дети хотят быть украинцами", - прокомментировала ролик Полякова.

К слову, артистка раньше признавалась, что ее младшая дочь, в отличие от Маши, настоящая бунтарка. Девочка даже называет себя Валерой, когда проявляет характер.

После начала войны Полякова увезла дочерей и маму во Францию.

Ранее мы писали, что Оля Полякова заплакала, говоря о возвращении в Украину, и раскрыла, когда это произойдет.

Читайте также, как Оля Полякова пожаловалась на проблемы с образованием старшей дочери Марии.

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Оля Полякова
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