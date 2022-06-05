Дочка Невзорова ненавидить українців і талдичить про "братні народи"
40-річна Поліна Невзорова, дочка відомого російського журналіста Олександра Невзорова, який отримав громадянство України, підтримує вторгнення РФ, ненавидить українців і яро вірить у "братні народи".
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Дочка Невзорова - путіністка і не приховує цього
Поліна веде в Telegram сторінку, де видає один за одним пропагандистські фейки.
Жінка "викриває" "фашистів і нацистів", які нібито розв'язали війну між "братніми народами".
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В яких стосунках Поліна зі знаменитим батьком
З Олександром Невзоровим, який засудив вторгнення РФ, за що отримав кримінальну справу на території Росії, Поліна не спілкується.
Майбутня любителька Путіна народилася в 1981 році від першого шлюбу Невзорова з бібліотекаркою Наталією. Коли дівчинці було 9 років батько пішов з сім'ї після скандалу, і припинив спілкування з нею.
Фото: Поліна Невзорова (t.me/nevzorovapolina)
Пізніше він говорив, що спілкувався б з дочкою, але цьому заважають їх різні погляди. Олександр Глібович - переконаний атеїст, а його дочка з чоловіком - прихильники православ'я.
Фото: Невзоров з дочкою (uznayvse)
"Я в принципі спілкувався б з нею. Поліна сама по собі хороша, чудова. Але у них там в родині все сильно повернені на православ'ї. А коли мені починають щось пояснювати про цю свою релігію, я не можу слухати. Взагалі уникаю спілкування з віруючими людьми", - сказав Невзоров в одному з інтерв'ю.
Поліна стала актрисою, але кар'єра не задалася
Невзорова закінчила театральний виш, зіграла в декількох фільмах, і то - другорядні ролі.
Пізніше вона вийшла заміж за зірку "Бумера" Сергія Горобченка і стала народжувати. У них три сини і чотири дочки, що народилися з 2010-го по 2017-й рік.
Фото: Поліна Невзорова з чоловіком (kulturologia)
Чоловік Поліни теж "побєдоносець"
Актор хоч і має українське коріння, але твердить, що його "дід воював проти фашистів" і тепер історія повторюється. Горобченко підтримав вбивство українців і видав на гора маячню про "братні народи"
"Росіяни і українці - це один народ. У нас один корінь - православна Русь", - заявив артист.
Фото: Сергій Горобченко з дітьми (kulturologia)
Тим часом Невзоров і його дружина стали українцями
Олександр Невзоров і його третя дружина Лідія Маслова (у шлюбі з 1991 року) отримали українське громадянство. Вони виховують 15-річного сина Олександра.
Фото: Невзоров з дружиною Лідією (wellnesso)
Раніше ми писали, що Володимир Зеленський надав Олександру Невзорову українське громадянство.
Нагадаємо, що у Росії порушили справу проти Невзорова через нібито поширення фейків про війну в Україні.