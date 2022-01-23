Дочь Меладзе, которая стала участницей "Голосу країни 2022", рассказала о сложных отношениях с Брежневой

Лия Меладзе призналась, что они часто с отцом созваниваются и переписываются в соцсетях. Когда Константин приезжает в Киев, то всегда встречается со своей 17-летней дочерью.

Лия Меладзе (фото: instagram.com/meladzeliya)

При этом, что касается общения с Верой Брежневой, то у них натянутые отношения, и они совсем не общаются.

"Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой", - рассказала Лия.