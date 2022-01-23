Дочь Меладзе, которая стала участницей "Голосу країни 2022", рассказала о сложных отношениях с Брежневой

Дочь композитора и продюсера Константина Меладзе Лия попробует свои силы в новом сезоне вокального шоу "Голос країни 2022".
В интервью ТСН, она рассказала, как часто общается со своим отцом, и какие у нее отношения с женой Меладзе Верой Брежневой.
Лия Меладзе призналась, что они часто с отцом созваниваются и переписываются в соцсетях. Когда Константин приезжает в Киев, то всегда встречается со своей 17-летней дочерью.
Лия Меладзе (фото: instagram.com/meladzeliya)
При этом, что касается общения с Верой Брежневой, то у них натянутые отношения, и они совсем не общаются.
"Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой", - рассказала Лия.
Отметим, что Константина Меладзе любит баловать свою жену дорогими подарками. Осенью 2021 года на годовщину свадьбы продюсер купил Брежневой бриллиантовое кольцо-змейку Bulgari за 1 718 000 рублей, что составляет около 640 тысяч гривен.
Напомним, что пара официально зарегистрировала свои отношения в 2015 году.
Недавно звездная пара обустроила совместные апартаменты, где останавливаются, когда прилетают в Киев. Недвижимость вместе с паркингом была куплена в ЖК Skyline, который находится на Печерске. Площадь квартиры составляет 206 квадратных метров.