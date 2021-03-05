Дочь-художница, сын-баскетболист и скрытная жена: интересные факты про семью Коломойского

США ввели санкции против бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи . Таким образом, ближайшим родственникам украинского олигарха запретили въезд в Штаты.

При этом нужно сказать, что супруга и дети предпринимателя - не публичные люди, и в многочисленных скандалах, связанных с именем самого бизнесмена, не фигурировали.

Что известно о супруге, дочери и сыне Коломойского, который к тому же летом впервые стал дедушкой - в материале Styler.

Жена Коломойского Ирина

Жена Игоря Коломойского Ирина Михайловна воспитывалась в простой семье, училась в педагогическом институте в Днепре, после окончания которого сразу ушла работать в школу учителем.

Как писал Styler, девичья фамилия Ирины Коломойской - Чигрина. О ее возрасте данные разных таблоидов разнятся, однако наиболее вероятной является информация, что Ирина младше своего 58-летнего супруга на полтора года, то есть ей чуть за 56.

Фотографии Ирины Коломойской крайне сложно найти на просторах интернета. Однако Людмила Пашаева, которая сейчас работает в одной из школ Днепра, а когда-то была вожатой Игоря Коломойского, показывала СМИ ретро-снимок, на котором изображена молодая Ирина Михайловна в окружении подружек.

Ирина Михайловна крайняя справа (фото: gorod.dp.ua)

По данным Spletnik, пара познакомилась в пионерском лагере, когда будущему медиамагнату и главе Днепропетровской ОГА было 13 лет. Игорь и Ирина поженились на третьем курсе института (Коломойский учился в Днепропетровском металлургическом).

Через год - 10 марта 1985 года - у супругов родилась дочь Анжелика.

Дочь Коломойского Анжелика

Девочка жила и училась в Днепре, но затем переехала в Женеву (Швейцария), имеет диплом экономиста, работает в галерее.

По информации "Украинской правды", Коломойский ежемесячно выдавал Анжелике, когда она училась на экономиста и писала картины, 5 тысяч франков на расходы.

В 2011 году Анжелика Коломойская вышла замуж за израильского бизнесмена Олега Бокоева, с которым познакомилась во время учебы в Женеве. Свадьбу отпраздновали в Израиле в парке-заповеднике "Тимна" в пустыне, где находятся знаменитые копи царя Соломона.

Анжелика Коломойская и Олег Бокоев (фото: mediananny.com)

На пышное гуляние на девяти частных самолетах прибыли больше 200 гостей, среди них крупные бизнесмены из Украины, РФ и Швейцарии, политики, и знаменитости, писала "Медианяня". Свадьба прошла без традиционного еврейского обряда "хупа" по светским канонам.

Анжелика Коломойская и Олег Бокоев (фото с facebook.com)

Анжелика Коломойская и Олег Бокоев уже развелись.

Сын Коломойского Григорий

После рождения мальчика - Григорий, по информации из разных источников, родился 26 мая 1999 года - семья в 1999-м переехала в Крым, однако через некоторое время перебралась на берег Женевского озера в Швейцарии.

Григорий Коломойский в США учился в Кливлендском университете на специальности спортивный менеджмент. Там же начал играть в баскетбол на позиции разыгрывающего защитника в "Кливленд Стэйт Викингс", а также играл за израильский "Маккаби". Кстати, в анкете на странице студенческой команды городом рождения Григория указана Женева.

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Сейчас Григорий играет в баскетбольном клубе "Днепр" (принадлежит Коломойскому).

Григорий Коломойский на матче БК "Днепр" - БК "Химик" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

Игорь Коломойский с сыном Григорием после баскетбольного матча "Днепр" - "Химик" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

Григорий Коломойский в БК "Днепр" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

Вероятно, санкции США, введенные против Игоря Коломойского и его семьи, отразятся на спортивной карьере Григория. Как отмечает Остап Януш в своем Facebook, путь назад в НБА в ближайшее время для парня уже закрыт.

Григорий Коломойский в "Кливленд Стэйт Викингс" (фото: csuvikings.com)

Внуки Коломойского

Летом 2020 года Игорь Коломойский впервые стал дедушкой. Его дочь Анжелика в возрасте 35 лет родила своих первенцев - двойняшек.

Как рассказал друг Игоря Валерьевича, народный депутат из группы "За майбутнє" Игорь Палица, 2 июня у олигарха родились внуки. Также политик добавил, что этот двойной праздник они с Коломойским отмечали в его офисе.

Какие имена выбрали для мальчиков - пока не известно.