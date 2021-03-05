Биография за семью замками: кто такая Ирина Коломойская и почему ее никто не видел

Но если о детях Коломойского широкой общественности известно довольно-таки много, то про жену Игоря Валерьевича почти никто ничего не знает.

Однако мы все же раскопали интересные факты из биографии жены Игоря Коломойского - Ирины Михайловны. И теперь делимся этой информацией с вами.

Что известно про жену Коломойского?

Жену Коломойского редко где можно было увидеть вместе с мужем на светских мероприятиях. Точнее - почти никогда. Похоже, Ирина Михайловна не любит больших скоплений народа и находиться в тени популярности мужа ее весьма устраивает.

Интересно, что никто из журналистов до сих пор даже не "пронюхал" о возрасте госпожи Ирины. Некоторые таблоиды еще лет семь назад писали, что ей 47, 48 или даже 49 лет. Следуя логике, сегодня жене 58-летнего Коломойского где-то 55. Однако существует и другая информация: Ирина младше своего мужа всего на полтора года. Таким образом, сегодня ей, скорее всего, чуть больше 56 лет.

Девичья фамилия Ирины Коломойской - Чигрина. Она из простой семьи среднего достатка. Получила педагогическое образование, и некоторое время даже работала в школе учительницей.

Со своим будущим мужем Ирина познакомилась в пионерском лагере летом 1978 года. Уже будучи студентами, в первой половине 80-х, они решили пожениться. Через год после свадьбы у молодых родителей родилась дочь Анжелика.

Некоторое время Ирина с мужем и детьми жили в Крыму (туда они переехали в 1999 году, после рождения сына Григория). Но климат младшему ребенку не подошел. Поэтому Коломойский с семьей перебрались на берег Женевского озера в Швейцарии.

В этом доме якобы живет Ирина Коломойская (фото: pravda.com.ua)

Как выглядит жена Коломойского?

Как мы уже писали выше - совместных фото Игоря и Ирины Коломойской в сети найти просто нереально. А что уже тогда говорить о личных фото супруги бизнесмена?..

Правда, в интернете "гуляет" одна ретро-фотография с подписью "крайняя справа Ирина Чигрина - будущая жена Коломойского". И все.

Ирина Михайловна крайняя справа (фото: gorod.dp.ua)

Этот снимок показала журналистам Людмила Пашаева, которая сейчас работает в одной из школ Днепра, а когда-то была вожатой Игоря Коломойского.

Она, кстати, в свое время поведала "историю любви" Игоря и Ирины.

"Я была очевидцем рождения чувств Игоря, которые в будущем привели к созданию его семьи… Мне посчастливилось наблюдать, как у Игоря в лагере завязались дружеские отношения, потом переросшие в любовь, с Ирой Чигриной - его нынешней супругой. Ира была тихая, спокойная девушка, очень удачно по характеру дополнившая импульсивного и яркого Игоря. Рада, что у них сложилась замечательная семья!" - говорила Пашаева в интервью сайту "Днепропетровская галерея - все о городе".