Дочка-художниця, син-баскетболіст і скритна дружина: цікаві факти про родину Коломойського

США ввели санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім'ї . Таким чином, найближчим родичам українського олігарха заборонили в'їзд у Штати.

При цьому треба сказати, що дружина і діти підприємця - не публічні люди, і в численних скандалах, пов'язаних з ім'ям самого бізнесмена, не фігурували.

Що відомо про чоловіка, дочку та сина Коломойського, який до того ж влітку вперше став дідусем - у матеріалі Styler.

Дружина Коломойського Ірина

Дружина Ігоря Коломойського Ірина Михайлівна виховувалася в простій родині, навчалася в педагогічному інституті в Дніпрі, після закінчення якого відразу пішла працювати в школу вчителькою.

Як писав Styler, дівоче прізвище Ірини Коломойської - Чигрина. Про її вік дані різних таблоїдів різняться, однак найімовірнішою є інформація, що Ірина молодша за свого 58-річного чоловіка на півтора року, тобто їй трохи за 56.

Фотографії Ірини Коломойської вкрай складно знайти на просторах інтернету. Однак Людмила Пашаєва, яка зараз працює в одній зі шкіл Дніпра, а колись була вожатою Ігоря Коломойського, показувала ЗМІ ретро-знімок, на якому зображена молода Ірина Михайлівна в оточенні подружок.

Ірина Михайлівна крайня праворуч (фото: gorod.dp.ua)

За даними Spletnik, пара познайомилася в піонерському таборі, коли майбутньому медіамагнату та голові Дніпропетровської ОДА було 13 років. Ігор та Ірина одружилися на третьому курсі інституту (Коломойський навчався в Дніпропетровському металургійному).

Через рік - 10 березня 1985 року - у подружжя народилася донька Анжеліка.

Дочка Коломойського Анжеліка

Дівчинка жила і навчалася в Дніпрі, а потім переїхала до Женеви (Швейцарія), має диплом економіста, працює в галереї.

За інформацією "Української правди", Коломойський щомісяця видавав Анжеліці, коли вона вчилася на економіста та писала картини, 5 тисяч франків на витрати.

У 2011 році Анжеліка Коломойська вийшла заміж за ізраїльського бізнесмена Олега Бокоєва, з яким познайомилася під час навчання в Женеві. Весілля відсвяткували в Ізраїлі в парку-заповіднику "Тимна" в пустелі, де знаходяться знамениті копальні царя Соломона.

Анжеліка Коломойська та Олег Бокоєв (фото: mediananny.com)

На пишне гуляння на дев'яти приватних літаках прибули понад 200 гостей, серед них великі бізнесмени з України, РФ та Швейцарії, політики, і знаменитості, писала "Медіаняня". Весілля пройшло без традиційного єврейського обряду "хупа" за канонами світським.

Анжеліка Коломойська та Олег Бокоєв (фото з facebook.com)

Анжеліка Коломойська та Олег Бокоєв вже розлучилися.

Син Коломойського Григорій

Після народження хлопчика - Григорій, за інформацією з різних джерел, народився 26 травня 1999 року - сім'я у 1999-му переїхала до Криму, проте через деякий час перебралася на берег Женевського озера в Швейцарії.

Григорій Коломойський у США навчався в Клівлендському університеті на спеціальності спортивний менеджмент. Там же почав грати в баскетбол на позиції розігруючого захисника в "Клівленд Стейт Вікингс", а також грав за ізраїльський "Маккабі". До речі, в анкеті на сторінці студентської команди містом народження Григорія вказана Женева.

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Зараз Григорій грає в баскетбольному клубі "Дніпро" (належить Коломойському).

Григорій Коломойський на матчі БК "Дніпро" - БК "Хімік" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

Ігор Коломойський з сином Григорієм після баскетбольного матчу "Дніпро" - "Хімік" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

Григорій Коломойський в БК "Дніпро" (фото: facebook.com/bc.dnipro)

Певно, санкції США, введені проти Ігоря Коломойського і його сім'ї, позначаться на спортивній кар'єрі Григорія. Як зазначає Остап Януш у своєму Facebook, шлях назад до НБА найближчим часом для хлопця вже закритий.

Григорій Коломойський в "Клівленд Стейт Вікингс" (фото: csuvikings.com)

Онуки Коломойського

Влітку 2020 року Ігор Коломойський вперше став дідусем. Його донька Анжеліка у 35-річному віці народила своїх первістків - двійнят.

Як розповів друг Ігоря Валерійовича, народний депутат із групи "За майбутнє" Ігор Палиця, 2 червня у олігарха народилися онуки. Також політик додав, що це подвійне свято вони з Коломойським відзначали в його офісі.

Які вибрали імена для хлопчиків - поки не відомо.