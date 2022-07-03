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Дочка Єгорової отримала головну роль в американському фільмі про війну Росії з Україною

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Неділя 03 липня 2022 18:47
Дочка Єгорової отримала головну роль в американському фільмі про війну Росії з Україною Фото: Стася Ровінська (facebook.com/stacy.egorova)
Автор: Володимир Костирін

Актриса і екс-телеведуча Анастасія Ровінська, дочка скандальної проросійської ведучої Сніжани Єгорової, зіграє в американській драмі про війну РФ проти України. Режисером і сценаристом короткометражки Slava My Freedom став Джозеф де Кросс.

Про це Стася Ровінська розповіла у своєму Instagram в stories.

Зараз вона разом з чоловіком і дітьми проживає в США, в Нью-Йорку на Манхеттені, і нещодавно влаштувалася в театрі помічницею продюсера для роботи в одному шоу.

Сьогодні Ровінська поділилася в мережі приємною новиною - про свою участь у новій стрічці Slava My Freedom.

Дочка Єгорової отримала головну роль в американському фільмі про війну Росії з Україною

Стася Ровінська (фото: facebook.com/stacy.egorova)

Анастасія отримала одну з головних ролей в картині - вона втілить у фільмі персонаж Дарину.

Дочка Єгорової отримала головну роль в американському фільмі про війну Росії з Україною

Стася Ровінська розповіла про головну роль в американському фільмі (фото: скріншот instagram.com/stories)

Партнерами Ровінської на знімальному майданчику стали актори Бо Бейтс (роль Богдана) і Софія О'Брайен (роль Іванни).

Ось що вказується в описі фільму в жанрі екшен, короткий метр: "Призовні російські солдати потрапляють у засідку, влаштовану місцевими українськими селянами. Далі йде ланцюгова реакція ідентичності, мужності та стійкості".

Дочка Єгорової отримала головну роль в американському фільмі про війну Росії з Україною

У Штатах знімають короткометражку Slava My Freedom у російсько-українській війні (фото: imdb.com)

Місця зйомок: Джексон-Хайтс та Квінс в штаті Нью-Йорк.

Дочка Єгорової отримала головну роль в американському фільмі про війну Росії з Україною

Інфа про стрічку Slava My Freedom (фото: imdb.com)

Останніми роботами американського письменника, режисера і сценариста Джозефа де Кросса стали сценарії для фільмів "ВТЦ-2" і "Відплата".

Він брав уроки режисури в 2014 році під керівництвом Еріка Лау на Манхеттені. Джозеф багато подорожує - був в Аргентині, Перу, Колумбії, Белізі, Панамі та Мексиці. Крім роботи в кіно, він також поет і автор пісень.

Дочка Єгорової отримала головну роль в американському фільмі про війну Росії з Україною

Режисер і сценарист Джозеф де Кросс (фото: stage32.com)

29-річна Анастасія Ровінська з чоловіком Ярославом виховує трьох дітей: Евана (2014), Енея (2016) та Емму (2020).

Дочка Єгорової отримала головну роль в американському фільмі про війну Росії з Україною

Стася Ровінська з чоловіком і дітьми (фото: facebook.com/stacy.egorova)

Крайньою роботою актриси в кіно була картина "Пристрасті по Зінаїді" (2019), а всього вона знімалася в 19-ти фільмах і серіалах.

Дочка Єгорової отримала головну роль в американському фільмі про війну Росії з Україною

Стася Ровінська (фото: facebook.com/stacy.egorova)

Акторському мистецтву навчалася в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Дочка Єгорової отримала головну роль в американському фільмі про війну Росії з Україною

Стася Ровінська (фото:facebook.com/stacy.egorova)

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Стася публічно і різко критикувала українофобські висловлювання і позицію своєї матері, любительки Путіна Сніжани Єгорової. Раніше в травні дівчина зізналася, що з мамою теплих стосунків ніколи не було, але під час війни це перетворилося на ненависть.

Додамо, що Ровінська перед цим також назвала її "більше не людиною" після подій у Бучі.

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