Дочка Єгорової отримала головну роль в американському фільмі про війну Росії з Україною
Актриса і екс-телеведуча Анастасія Ровінська, дочка скандальної проросійської ведучої Сніжани Єгорової, зіграє в американській драмі про війну РФ проти України. Режисером і сценаристом короткометражки Slava My Freedom став Джозеф де Кросс.
Про це Стася Ровінська розповіла у своєму Instagram в stories.
Зараз вона разом з чоловіком і дітьми проживає в США, в Нью-Йорку на Манхеттені, і нещодавно влаштувалася в театрі помічницею продюсера для роботи в одному шоу.
Сьогодні Ровінська поділилася в мережі приємною новиною - про свою участь у новій стрічці Slava My Freedom.
Стася Ровінська (фото: facebook.com/stacy.egorova)
Анастасія отримала одну з головних ролей в картині - вона втілить у фільмі персонаж Дарину.
Стася Ровінська розповіла про головну роль в американському фільмі (фото: скріншот instagram.com/stories)
Партнерами Ровінської на знімальному майданчику стали актори Бо Бейтс (роль Богдана) і Софія О'Брайен (роль Іванни).
Ось що вказується в описі фільму в жанрі екшен, короткий метр: "Призовні російські солдати потрапляють у засідку, влаштовану місцевими українськими селянами. Далі йде ланцюгова реакція ідентичності, мужності та стійкості".
У Штатах знімають короткометражку Slava My Freedom у російсько-українській війні (фото: imdb.com)
Місця зйомок: Джексон-Хайтс та Квінс в штаті Нью-Йорк.
Інфа про стрічку Slava My Freedom (фото: imdb.com)
Останніми роботами американського письменника, режисера і сценариста Джозефа де Кросса стали сценарії для фільмів "ВТЦ-2" і "Відплата".
Він брав уроки режисури в 2014 році під керівництвом Еріка Лау на Манхеттені. Джозеф багато подорожує - був в Аргентині, Перу, Колумбії, Белізі, Панамі та Мексиці. Крім роботи в кіно, він також поет і автор пісень.
Режисер і сценарист Джозеф де Кросс (фото: stage32.com)
29-річна Анастасія Ровінська з чоловіком Ярославом виховує трьох дітей: Евана (2014), Енея (2016) та Емму (2020).
Стася Ровінська з чоловіком і дітьми (фото: facebook.com/stacy.egorova)
Крайньою роботою актриси в кіно була картина "Пристрасті по Зінаїді" (2019), а всього вона знімалася в 19-ти фільмах і серіалах.
Стася Ровінська (фото: facebook.com/stacy.egorova)
Акторському мистецтву навчалася в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.
Стася Ровінська (фото:facebook.com/stacy.egorova)
Після початку повномасштабної війни Росії проти України Стася публічно і різко критикувала українофобські висловлювання і позицію своєї матері, любительки Путіна Сніжани Єгорової. Раніше в травні дівчина зізналася, що з мамою теплих стосунків ніколи не було, але під час війни це перетворилося на ненависть.
Додамо, що Ровінська перед цим також назвала її "більше не людиною" після подій у Бучі.