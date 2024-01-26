У Добропіллі на Донеччині видають гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова

Добропільська міська військова адміністрація висловила фонду подяку "за системну підтримку і важливу допомогу в цей нелегкий час".

У складі кожного набору - цукор, сіль, борошно, крупа, макаронні вироби, печиво, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і соняшникова олія.

З початку повномасштабної війни фонд також передав майже 328 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер яонду http://m.me/AkhmetovFDU