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В Доброполье в Донецкой области выдают гуманитарную помощь от Фонда Ахметова

В Доброполье в Донецкой области выдают гуманитарную помощь от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Две тысячи наборов с продуктами длительного хранения прибыли в Доброполье Донецкой области. Продовольственная поддержка предназначена для многодетных семей и семей, в которых есть дети с инвалидностью. Выдача помощи уже производится.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Добропольская городская военная администрация выразила фонду благодарность "за системную поддержку и важную помощь в это нелегкое время".

В составе каждого набора – сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С начала полномасштабной войны фонд также передал почти 328 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер яонду http://m.me/AkhmetovFDU

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Гуманитарная помощь