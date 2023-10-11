"Добре, але не затишно!" Анна Трінчер показала свій шикарний будинок, але шанувальники не оцінили (відео)

Співачка Ганна Трінчер показала своїм шанувальникам довгоочікуваний огляд свого будинку, де вона живе із чоловіком Олександром Волошиним. Але після опублікованого відео фанати зійшлися на думці, що будинок абсолютно незатишний, до того ж, там брудно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Instagram виконавиці.

Як виглядає будинок зірки

Пара живе в розкішному приватному будинку на два поверхи. У коридорі є величезне дзеркало, яке зустрічає гостей. Також у житлі є окрема вбиральня. Там знаходиться верхній одяг, сумки та взуття. Потім на відео можна побачити простору кімнату з панорамними вікнами, високими стелями та каміном.

Відразу з гостьової є прямий вихід на терасу. Там є зона барбекю, невелике футбольне поле та тренажери. Крім того, біля будинку знаходяться два паркомісця для автомобілів Анни та Олександра.

На першому поверсі житла розташований кабінет Волошина, гостьовий санвузол, пральня та кімната з морозильною камерою та холодильником.

Спальня подружжя знаходиться на другому поверсі, звідти відкривається неймовірний вигляд. За словами Волошина, Ганна навіть не змогла застелити постіль. Також там є величезна гардеробна з одягом.

Також Ганна повідомила, що в іншій спальні зберігається її парфумерна колекція. У кінці подружжя показало ще одну ванну, яка є їх особистою.

Як відреагували фанати

Більшість шанувальників пари написали, що будинок дорогий та шикарний, але порядку в ньому немає. Також багато хто не вірить, що пара живе разом.