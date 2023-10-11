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"Добре, але не затишно!" Анна Трінчер показала свій шикарний будинок, але шанувальники не оцінили (відео)

Київ, Середа 11 жовтня 2023 10:52
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"Добре, але не затишно!" Анна Трінчер показала свій шикарний будинок, але шанувальники не оцінили (відео) Анна Трінчер показала свій будинок із чоловіком (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Ганна Трінчер показала своїм шанувальникам довгоочікуваний огляд свого будинку, де вона живе із чоловіком Олександром Волошиним. Але після опублікованого відео фанати зійшлися на думці, що будинок абсолютно незатишний, до того ж, там брудно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Instagram виконавиці.

Як виглядає будинок зірки

Пара живе в розкішному приватному будинку на два поверхи. У коридорі є величезне дзеркало, яке зустрічає гостей. Також у житлі є окрема вбиральня. Там знаходиться верхній одяг, сумки та взуття. Потім на відео можна побачити простору кімнату з панорамними вікнами, високими стелями та каміном.

Відразу з гостьової є прямий вихід на терасу. Там є зона барбекю, невелике футбольне поле та тренажери. Крім того, біля будинку знаходяться два паркомісця для автомобілів Анни та Олександра.

&quot;Добре, але не затишно!&quot; Анна Трінчер показала свій шикарний будинок, але шанувальники не оцінили (відео)

На першому поверсі житла розташований кабінет Волошина, гостьовий санвузол, пральня та кімната з морозильною камерою та холодильником.

&quot;Добре, але не затишно!&quot; Анна Трінчер показала свій шикарний будинок, але шанувальники не оцінили (відео)

Спальня подружжя знаходиться на другому поверсі, звідти відкривається неймовірний вигляд. За словами Волошина, Ганна навіть не змогла застелити постіль. Також там є величезна гардеробна з одягом.

Також Ганна повідомила, що в іншій спальні зберігається її парфумерна колекція. У кінці подружжя показало ще одну ванну, яка є їх особистою.

Як відреагували фанати

Більшість шанувальників пари написали, що будинок дорогий та шикарний, але порядку в ньому немає. Також багато хто не вірить, що пара живе разом.

  • Все дорого багато ,а в хаті срач.
  • Гарно, але не затишно.
  • Не відчувається сімейного уюту, може я чогось не розумію але навіщо такий великий дім коли вас двоє і то завжди їздите хто куди.
  • Під час війни як раз саме час похизуватись! Супер.
  • Гарний будинок, але не затишно нема жінки в будинку.
  • По більше треба меблів, тоді буде затишніше.

Нагадаємо, що Ніколас Карма дізнався вартість образу Анни Трінчер у Львові.

А також ми писали про те, що Анна Трінчер відреагувала на чутки про розлучення з Волошиним.

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Анна Тринчер Житло