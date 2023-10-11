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"Хорошо, но не уютно!" Анна Тринчер показала свой шикарный дом, но поклонники не оценили (видео)

Киев, Среда 11 октября 2023 10:52
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"Хорошо, но не уютно!" Анна Тринчер показала свой шикарный дом, но поклонники не оценили (видео) Анна Тринчер показала свой дом с мужем (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Певица Анна Тринчер показала своим поклонникам долгожданный обзор своего дома, где она живет с мужем Александром Волошиным. Но после опубликованного видео фанаты сошлись во мнении, что дом абсолютно неуютный, к тому же там грязно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) сссылаясь на публикацию в Instagram исполнительницы.

Как выглядит дом звезды

Пара живет в роскошном частном доме в два этажа. В коридоре есть огромное зеркало, которое встречает гостей. Также в жилище есть отдельная гардеробная. Там находится верхняя одежда, сумки и обувь. Потом на видео можно увидеть просторную комнату с панорамными окнами, высокими потолками и камином.

Сразу из гостевой есть прямой выход на террасу. Там есть зона барбекю, небольшое футбольное поле и тренажеры. Кроме того, возле дома находятся два паркоместа для автомобилей Анны и Александра.

&quot;Хорошо, но не уютно!&quot; Анна Тринчер показала свой шикарный дом, но поклонники не оценили (видео)

На первом этаже жилья расположен кабинет Волошина, гостевой санузел, прачечная и комната с морозильной камерой и холодильником.

&quot;Хорошо, но не уютно!&quot; Анна Тринчер показала свой шикарный дом, но поклонники не оценили (видео)

Спальня супругов находится на втором этаже, оттуда открывается невероятный вид. По словам Волошина, Анна даже не смогла застелить постель.Также там есть огромная гардеробная с одеждой.

Также Анна сообщила, что в другой спальне хранится ее парфюмерная коллекция. В заключение супруги показали еще одну ванную, которая является их личной.

Как отреагировали фанаты

Большинство поклонников пары написали, что дом дорогой и шикарный, но порядка в нем нет.

  • Все дорого багато ,а в хаті срач.
  • Гарно, але не затишно.
  • Не відчувається сімейного уюту, може я чогось не розумію але навіщо такий великий дім коли вас двоє і то завжди їздите хто куди.
  • Під час війни як раз саме час похизуватись! Супер.
  • Гарний будинок, але не затишно нема жінки в будинку.
  • По більше треба меблів, тоді буде затишніше.

Напомним, что Николас Карма узнал стоимость образа Анны Тринчер во Львове.

А также мы писали о том, что Анна Тринчер отреагировала на слухи о разводе с Волошиным.

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Анна Тринчер Жилье