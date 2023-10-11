"Хорошо, но не уютно!" Анна Тринчер показала свой шикарный дом, но поклонники не оценили (видео)

Певица Анна Тринчер показала своим поклонникам долгожданный обзор своего дома, где она живет с мужем Александром Волошиным. Но после опубликованного видео фанаты сошлись во мнении, что дом абсолютно неуютный, к тому же там грязно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) сссылаясь на публикацию в Instagram исполнительницы.

Как выглядит дом звезды

Пара живет в роскошном частном доме в два этажа. В коридоре есть огромное зеркало, которое встречает гостей. Также в жилище есть отдельная гардеробная. Там находится верхняя одежда, сумки и обувь. Потом на видео можно увидеть просторную комнату с панорамными окнами, высокими потолками и камином.

Сразу из гостевой есть прямой выход на террасу. Там есть зона барбекю, небольшое футбольное поле и тренажеры. Кроме того, возле дома находятся два паркоместа для автомобилей Анны и Александра.

На первом этаже жилья расположен кабинет Волошина, гостевой санузел, прачечная и комната с морозильной камерой и холодильником.

Спальня супругов находится на втором этаже, оттуда открывается невероятный вид. По словам Волошина, Анна даже не смогла застелить постель.Также там есть огромная гардеробная с одеждой.

Также Анна сообщила, что в другой спальне хранится ее парфюмерная коллекция. В заключение супруги показали еще одну ванную, которая является их личной.

Как отреагировали фанаты

Большинство поклонников пары написали, что дом дорогой и шикарный, но порядка в нем нет.