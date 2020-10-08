Добкин высказался о любви к Путину: с колен поднял

Михаил Добкин высказался о Владимире Путине (коллаж РБК-Украина)

Михаил Добкин оскандалился в новом интервью

Михаил Добкин раскрыл свое отношение к Владимиру Путину и неоднозначно высказался об агрессии России против Украины. Бывший народный депутат сравнил оккупацию части территории страны с ситуацией, когда "друг увел девушку". Об этом он рассказал в интервью скандальному журналисту Дмитрию Гордону.

Одиозный украинский политик заявил о своем уважении к президенту РФ, хотя тот и развязал войну против нашего государства.

Отвечая на вопрос ведущего, любит ли он Путина, экс-"регионал" отметил: "Он что, женщина? Женщин я люблю". При этом подчеркнул": Я уважаю Путина вне Украины".

"Он сильнейший лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней все начали считаться. Еще не уважать, но считаться. Я и (Александра) Лукашенко уважаю, хотя я считаю, что 26 лет в кресле (президента Беларуси) - перебор. Подготовь преемника!" - заявил Добкин.

На уточняющий вопрос Гордона, нравится ли ему Путин именно как гражданину Украины, бывший чиновник вдруг принялся оправдывать аннексию украинских территорий Россией.

"Это наша национальная трагедия. Мы постоянно пытаемся каким-то образом выражать или спрашивать друг у друга свое отношение к чужим для нашей страны политикам. Ну мне не пох*ен, кто руководит Россией?" - сказал он.

Когда журналист напомнил, что Путин "пришел на нашу территорию, отнял у тебя избирателей, у меня - часть родины, у тебя тоже часть родины", Добкин провел параллели с уводом любимой другим человеком, и призвал искать в этом позитив.

"У тебя были в жизни ситуации, когда у тебя девушку уводили?.. У меня были. И я не ненавижу этих людей. Тогда я был готов их убить... Я соперников готов был убить. Мне казалось, что большего унижения и страданий мне принести никто не может. Прошло время, и я им благодарен. Потому что я свою жену повстречал", - заявил экс-нардеп.

А на ремарку Гордона о том, что президент РФ развязал войну и это его личная вина, Добкин призвал "сначала разобраться, что мы сами себе натворили внутри", но в итоге "сдался" и заверил, что не оспаривает факт российской интервенции, но почему-то не считает это оккупацией.

"У нас не отобрали. Отобрать можно, когда человек что-то защищает", - завил Добкин.

Скандальный политик почему-то "забыл" о многих тысячах погибших на фронте на Донбассе защитников Украины, и рассказал, что в Крыму в 2014-м тоже должны были гибнуть люди.

"Там должны были полечь тысячи. Пускай забрали бы. Мы сказали бы, что делали все, что могли - там лежат жизни наших героев. Я не кровожадный, но так жизнь устроена", - высказался Добкин.

В то же время политик заявил, что не является "адвокатом" Путина.

"Я ж не его адвокат, и я не понимаю, чем он руководствовался. Я думаю, что он ошибся. Он посчитал, что "собиратель земель русских" - это круто. Но я считаю, что Рюриковичи - еще круче. Они откуда пошли? Отсюда", - сказал Добкин.

Ранее сообщалось, что Добкин цинично унизил украинцев и назвал Революцию Достоинства злом и горем.

Также в интервью Добкин пошутил про "Беркут" на Майдане и назвал действия силовиков правильными.