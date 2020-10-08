Добкін висловився про любов до Путіна: з колін підняв

Михайло Добкін висловився про Володимира Путіна (колаж РБК-Україна)

Михайло Добкін оскандалився в новому інтерв'ю

Михайло Добкін розкрив своє ставлення до Володимира Путіна і неоднозначно висловився про агресію Росії проти України. Колишній народний депутат порівняв окупацію частини території країни з ситуацією, коли "друг відбив дівчину". Про це він розповів у скандальному інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Одіозний український політик заявив про свою повагу до президента РФ, хоча той і розв'язав війну проти нашої держави.

Відповідаючи на питання ведучого, чи любить він Путіна, екс-"регіонал" зазначив: "Він що, жінка? Жінок я люблю". При цьому наголосив:" Я поважаю Путіна поза України".

"Він сильний лідер, який підняв Росію з колін до стану, коли з нею усі почали рахуватися. Ще не поважати, але рахуватися. Я і (Олександра) Лукашенка поважаю, хоча я вважаю, що 26 років у кріслі (президента Білорусі) - перебір. Підготуй наступника!" - заявив Добкін.

На уточнююче питання Гордона, чи подобається йому Путін саме як громадянину України, колишній чиновник раптом почав виправдовувати анексію українських територій Росією.

"Це наша національна трагедія. Ми постійно намагаємося якимось чином висловлювати або питати один в одного своє ставлення до чужих для нашої країни політиків. Ну мені не пох*ін, хто керує Росією?" - сказав він.

Коли журналіст нагадав, що Путін "прийшов на нашу територію, відняв у тебе виборців, у мене - частина батьківщини, у тебе теж частину батьківщини", Добкін провів паралелі з відбиранням коханої іншим чоловіком, і закликав шукати в цьому позитив.

"У тебе були в житті ситуації, коли у тебе дівчину забирали?.. У мене були. І я не ненавиджу цих людей. Тоді я був готовий їх убити... Я суперників готовий був убити. Мені здавалося, що більшого приниження і страждань мені принести ніхто не може. Минув час, і я їм вдячний. Тому що я свою дружину зустрів", - заявив екс-нардеп.

А на ремарку Гордона про те, що президент РФ розв'язав війну і це його особиста провина, Добкін закликав "спочатку розібратися, що ми самі собі наробили всередині", але в підсумку "здався" і запевнив, що не заперечує факт російської інтервенції, але чомусь не вважає це окупацією.

"У нас не відібрали. Відібрати можна, коли людина захищає", - заявив Добкін.

Скандальний політик чомусь "забув" про багато тисяч загиблих на фронті на Донбасі захисників України, і розповів, що в Криму у 2014-му теж повинні були гинути люди.

"Там повинні були полягти тисячі. Нехай забрали б. Ми сказали б, що робили все, що могли - там лежать життя наших героїв. Я не кровожерливий, але так життя влаштоване", - висловився Добкін.

Водночас політик заявив, що не є "адвокатом" Путіна.

"Я ж не його адвокат, і я не розумію, чим він керувався. Я думаю, що він помилився. Він вважав, що "збирач земель руських" - це круто. Але я вважаю, що Рюриковичі - ще крутіші. Звідки вони пішли? Звідси", - сказав Добкін.

Раніше повідомлялося, що Добкін цинічно принизив українців і назвав Революцію Гідності злом і горем.

Також в інтерв'ю Добкін пожартував про "Беркут" на Майдані та назвав дії силовиків правильними.