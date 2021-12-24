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"Добились наконец-то": Арестович назвал воинский учет женщин "гендерным равенством"

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 10:44
"Добились наконец-то": Арестович назвал воинский учет женщин "гендерным равенством" Фото: Арестович прокомментировал воинский учет женщин в Украине ( facebook.com.vozniy so)
Автор: Людмила Жукова

В Украине утвердили перечень профессий для женщин, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. В военкоматы нужно будет прийти женщинам-медикам, финансистам, бухгалтерам, менеджерам, программистам, журналистам, музыкантам.

Внештатный советник главы ОП Алексей Арестович отреагировал на этот закон в эфире "Вартових еспресо".

Он сообщил, что воинский учет женщин в Украине "это гендерное равенство".

"Женщины этого требовали всю дорогу? Вот добились наконец-то. Одни теперь требования к мужчинам и женщинам", - сказал Арестович в эфире.

Он также объяснил украинцам, что военный учет - это не значит, что женщин призовут, даже когда введут военное положение.

Это делается потому, что государство хочет знать, какие люди, какие специальности у них есть, потому что если введут военное положение - женщины заменят на должностях мужчин, которые в это время будут на фронте.

Воинский учет для женщин в Украине

Отметим, приказ №313 вступил в силу 17 декабря 2021 года.

Согласно документу, женщины от 18 до 60 лет должны будут становиться на учет, если они годны к воинской службе.

Весь список профессий по этой ссылке.

При каком условии женщин начнут призывать в армию

В Минобороны отметили, что это будут делать только в крайнем случае. То есть при введении военного положения или в особый период во время мобилизации.

Напомним, что стало известно, когда начнут штрафовать женщин за уклонение от воинского учета.

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