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Стало известно, когда начнут штрафовать женщин за уклонение от воинского учета

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 16:28
Стало известно, когда начнут штрафовать женщин за уклонение от воинского учета Фото: когда будут штрафовать женщин за отказ от воинского учета (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине штрафовать женщин за отказ от взятия на воинский учет пока не собираются. Однако штрафные санкции начнут вводить после 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

"Те, которые отказываются посещать врачей...это закон Украины..это закон, который обязаны выполнять все граждане на территории Украины. Поэтому будут штрафные санкции, но уже после 2022 года. То есть год есть у всех: у руководителей организаций, у военнообязанных женщин", - рассказал он.

Напомним, Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.

Также в ведомстве сообщили, каким будет алгоритм взятия женщин на военный учет.

Вместе с тем в Минобороны рассказали, что призывать женщин на военную службу в Украине планируется только в крайнем случае. Среди них - введение военного положения или особый период мобилизации.

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Министерство обороны Украины
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